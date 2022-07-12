Телефонный разговор президента России Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которого главы государств рассмотрели комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес, а также подготовка к российско-турецким переговорам на высшем уровне стала поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 12 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Кто шарит, тот хочет отношений с Россией, а у кого мозгов не хватает, тот с Россией воюет», — отметил Виктор К.

Многие пользователи пришли к выводу, что Турция совершила попытку подмять НАТО под свои интересы, но члены альянса дали амбициозному турецкому лидеру от ворот поворот, что и вынудило его вновь завести тесные контакты с российской стороной.

«Учитывая, что Швеция и Финляндия обманули Турцию, как и положено в НАТО, то турки будут консолидироваться с Российской Федерацией», — считает Дмитрий Т.

Некоторые комментаторы отмечают, что несмотря на участие Турции в НАТО, тем не менее Россия готова идти на диалог с этим государством, потому что Эрдоган отстаивает свои личные интересы, а не коллективные.

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

«Турция — единственная страна в альянсе, которая действует согласно своим интересам, а не танцует под американскую дудочку», — подметила Любовь М.

«Турция — единственная, походу, из НАТО, кто на самом деле смотрит на всё трезво и адекватно. Они не подлизывают Западу, как это делают другие, а чтут свои личные интересы», — указывает Вячеслав В.

«Путин и Эрдоган — это те президенты, которые думают в первую очередь не о борьбе с кем-то, а о налаживании ситуации вокруг», — поделился своим мнением Мирослав Г.

Часть людей призвала не обольщаться и держать в уме, что Турция уже не единожды разочаровывала Россию, вечно намеревающуюся заключить с ней дружеские отношения.

«Ждём новых «неожиданных» ножей в спину», — написал Назар С.

«Нельзя верить этому Эрдогану. Только Украина и зерно его интересуют, исключительно в своих собственных интересах и интересах Запада», — предупреждает Станислав Р.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

«Никогда турки не были с русскими заодно. Это наши исторические враги. Не раз уже получали нож в спину от них, но почему-то это ничему не научило наше правительство», — пишет Виктор В.

Ряд пользователей указывает на то, что любые отношения с Турцией для России в данный момент критически важны, потому что плохой мир с Эрдоганом позволит нашему руководству вести хорошую спецоперацию на Украине.

«Критиковать Путина за то, как он ведёт себя в отношении Турции — это очень глупо. Вы понятия не имеете о том, каким образом строятся геополитические отношения между странами, поэтому не лезьте лучше туда, где ни черта не понимаете», — ответил Иван Б.

«Чем ближе Турция к России сейчас, тем дальше мы оттягиваем неминуемый конфликт с новой итерацией Османской империи. Увы, но это так. Сейчас нам эта головная боль ни к чему, Россия и так по уши в делах. Лучше уж пусть разговоры разговаривают, чем буквально оружие в нашу сторону направляют», — поделился своим мнением Андрей Б.

Напомним, 11 июля на сайте президента России была опубликована информация, согласно которой российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которого главы государств рассмотрели комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес. Отметим, что уже в ближайшее время Россия и Турция проведут встречу на высшем уровне.