Целых 64% избирателей-демократов настроены против выдвижения президента США Джо Байдена на второй срок в 2024 году. Столь негативные результаты опроса New York Times/Siena College были получены на фоне падения общего рейтинга одобрения президента до 33%.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы в США

Только 26% избирателей-демократов заявили, что партия должна вновь выдвинуть Байдена. Результаты опроса также выявили, что всего 13% американцев считают, что страна движется в верном направлении.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Это прямой результат того, что избиратели наблюдали, как администрация Байдена принимала неверные политические решения, начиная с первого дня. Например, его энергетическая политика напрямую привела к тому, что цены на энергоносители взлетели до небес. Это не ракетостроение, и никого не обманут попытки Байдена свалить вину на других или отвлечь избирателей риторикой про 6 января», — пишет JLRfromNJ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

«Я не думаю, что Байден будет баллотироваться снова, но демократы находятся в затруднительном положении, потому что если они не выдвинут Байдена и они не могут выдвинуть Харриса, то кого они выдвинут? Удачи им с их скамейкой запасных, которая очень тонка», — отвечает JLRfromNJ.

«Демократы загнали себя в угол. Они думали, что смогут разрушить экономику США и переделать Америку в утопию Сороса. Вместо этого их программа оставила американцам только один выбор: Республиканская партия», — комментирует deklin007.

«Трамп поддержал более 100 кандидатов на последних праймериз, в то время как Брэндона попросили поддержать только двух, из которых один проиграл. Это многое говорит о том, что его собственная партия думает о нём», — указывает z3patriot.

«Кто эти 33%, которым нравится рост цен на бензин, пустые полки, рост преступности, гигантский поток нелегалов, худшая инфляция за более чем 40 лет? Каждому третьему избирателю это нравится? Кто эти люди?» — недоумевает westfork.

«Его реальный рейтинг одобрения должен быть в районе десятки. Я думаю, демократы видят это по своим внутренним опросам», — отвечает DrTandem.

«Вот что происходит, когда вы голосуете за партию, а не за человека, который действительно может выполнить работу. Партии стремятся получить контроль над американцами, а не решить вопросы, которые нас волнуют», — рассуждает heymikie902.

«Может быть, в следующий раз они захотят голосовать, основываясь на политике, а не на том, чей твиттер им больше нравится?» — предлагает politicalzoo.

«Большинство республиканцев действительно хотят, чтобы он баллотировался в 2024 году, потому что тогда Трмап точно выиграет», — считает drpriest67.

Whitehouse. gov Дональд Трамп

«На самом деле все настоящие американцы не хотят, чтобы в 2024 году баллотировался хоть какой-либо демократ», — комментирует TheContemporaryAlien.

Напомним, что доверие американцев к политическим институтам США — таким как президент, Конгресс и Верховный суд — продолжает падать, согласно новому опросу Gallup. Только 27% американцев «очень сильно» или «довольно сильно» доверяют четырнадцати основным институтам страны, что на 3% меньше, чем в 2014 году. Причем наибольшая потеря доверия зафиксирована в отношении Верховного суда и президента. С июня 2021 года доверие граждан США к Верховному суду упало на 11%, а к президенту — на 15%.