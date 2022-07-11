Российский сегмент Telegram полон тревоги. По заявлению официальных лиц Украины, киевский режим, не считаясь с потерями в рядах вооруженных сил Украины (ВСУ), готовится перейти к атаке на освобожденные территории. Началось с того, что украинская сторона анонсировала наступление на «юг». Под «югом», киевский режим, вероятно подразумевал как минимум уже освобожденную Россией Херсонскую, а возможно, и Запорожскую область. Сделано это было в нарочито помпезной форме, особенно на фоне того, что еще накануне было объявлено о том, что Киев сумел довести численность всех своих вооруженных сил почти до одного миллиона человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Череда заявлений высокопоставленных украинских политиков и чиновников, угрожающих напасть на освобожденные Россией территории, не могла не спровоцировать активное обсуждение среди популярных телеграм-каналов. Причем многие из них решили, что в данном случае речь идёт скорее о психологической, нежели военной атаке.

«Это больше похоже на попытку психологического воздействия на жителей освобождённых городов и населённых пунктов. Украина понимает, что ни в Херсонской, ни в Запорожской областях нет конфликта между населением и Вооружёнными силами РФ. Города вернулись к прежнему ритму жизни, и во многих уже вполне безопасно. А значит, эту наступающую гармонию нужно разрушить. Тем более что мы ведь понимаем: на всех этих территориях будут проходить референдумы», — цитирует слова первого заместителя министра информации ДНР Даниила Безсонова телеграм-канал «Специально для RT».

Политик убежден, что за громкими заявлениями Киева скрывается попытка запугать местное население, заставить людей жить в страхе. Ведь если бы это были реальные планы, то о них бы помпезно не заявлялось заранее. В то же время он не исключил увеличения числа обстрелов освобожденных Херсонской и Запорожской областей со стороны Украины в качестве одного из средств устрашения местного населения, которое все больше проникается симпатией к России, как это следует из данных, полученных на основании социологических исследований.

mil.ru Жители Херсона получили очередную партию гуманитарной помощи из России. Херсон

«Население этих областей, понимающее, что для Киева они уже никогда не будут «своими», а геноцид русскоговорящего населения будет продолжен, судя по всему, не спешит поддаваться паническим настроениям. Это подтверждают и результаты социологического исследования, проведённого ВЦИОМом на освобождённых территориях», — написал телеграм-канал «Объясняет Readovka».

По данным опроса, на освобожденных Россией территориях Херсонской и Запорожской областей отношение местных жителей к Украине всего лишь за последнюю неделю ухудшилось на 18%. При этом за время наблюдения установлено, что в Херсонской области к Украине стали относиться более чем в два раза хуже, тогда как в Запорожской фиксируется ухудшение отношения более чем в четыре раза. По мнению социологов, данный тренд сохранится и в будущем. Эта ситуация вынуждает придумывать всё новые и новые методы давления на жителей освобождаемых территорий.

Как ни странно, но аналогичной точки зрения относительно заявлений о «наступлении» киевских войск на «юг» придерживаются и украинские телеграм-каналы. Правда, помимо психологической атаки на местное население, они называют ещё одну причину подобных вбросов. По их сведениям, внутри политического и военного руководства Украины назревает серьёзный конфликт. Президент Украины Владимир Зеленский, поручив своим подчиненным анонсировать контратаку, намерен обвинить в её провале военное руководство, в котором он видит опасных конкурентов. Следует также отметить, что на освобождённых территориях угрозы киевского режима не восприняли всерьез.

«Глава ВГА Запорожской области прокомментировал планы Киева «отвоевать» юг: «Все эти рассказы о том, что они сейчас бодро шагнут на юг и у России отвоюют Херсонскую и Запорожскую области — это все то же самое, как если завтра губернатор Запорожской области, который остался в Запорожье, скажет, что он полетит в космос», — заявил Балицкий», — написал телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Однако далеко не все считают, что заявления Киева о планах атаковать «юг» являются пустой угрозой. Так, телеграм-канал «Шпион, которому никто не пишет» всерьез полагает, что Украина предпримет активные боевые действия в этом направлении.

«На самом деле альтернатив югу в активных действиях ВСУ нет. На севере активность украинских войск упирается в границу с Россией. Территориальные претензии и какие–либо политические цели у Украины в этом направлении отсутствуют. На Донбассе ВСУ демонстрирует тактику выжженной земли, уничтожая буквально все. Это делается явно не для того, чтобы туда возвращаться. Поэтому, единственное перспективное направление — юг», — написал автор поста.

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По его мнению, в этом вопросе Украина имеет четкую практическую цель — сорвать интеграцию освобожденных территорий в состав России.

«Замечу: Херсон и Запорожье — это те территории, которые были освобождены практически без сопротивления и с минимальными потерями вернулись к гражданской жизни. На фоне Мариуполя это плохой кейс для Украины и хороший для России — всем очевидно, к чему приводит тотальное сопротивление ВСУ и какая есть этому альтернатива со стороны РФ. Украине принципиально важно этот позитивный пример разрушить. Программа максимум — убрать угрозу с транзитных торговых путей, идущих с Одессы, и перенести акцент боевых действий с Юга Украины и западной акватории Черного моря на Крым. Альтернатива этому одна — наступление России, захват Николаевской области, изоляция Одессы и дальнейшее продвижение к Кременчугу, чтобы оставить Днепропетровскую область в глубоком тылу с перерезанными коммуникациями», — считает «Шпион, которому никто не пишет.

ТГ-канал убежден, что успех России на южном направлении в общих чертах завершит боевое противостояние. Украина, лишившись своих ключевых транзитных торговых путей, промышленного и сельскохозяйственного потенциала потеряет основу своей государственности.

«Если этого не произойдет — нас ждет перевооружение и интеграция ВСУ с НАТО, военно–политическая уния с Польшей и повторение в общих чертах индо–пакистанского сценария, который закроет России на долгое время какие–либо перспективы развития», — делает мрачный прогноз телеграм-канал.