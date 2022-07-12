Совместные исторические даты продолжают оставаться своего рода стресс-тестом для польского и украинского обществ. Это в очередной раз показал понедельник 11 июля — день, когда в Польше вспоминают жертв Волынского геноцида и ждут адекватной реакции от Украины, признания зловещей роли украинских националистов в резне сотни тысяч мирных поляков в 1943–1944 годах. Но по понятным причинам в Киеве эту тему стараются замылить. Это было характерно для украинского руководства и раньше, когда в стране еще соблюдались нормы приличия и не было такого разгула агрессивного национализма, как сейчас, тем более Волынь замалчивается сегодня. Что создает большие проблемы польским властям, на которых давит польское общественное мнение.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша против бандеровщины

Так, накануне 11 июля в польской прессе появились сообщения о том, что в день памяти жертв Волынского геноцида с заявлением выступит президент Украины Владимир Зеленский и, возможно, признает историческую ответственность за события тех лет. Поэтому с утра понедельника многие в Польше внимательно ждали новостей из Киева. Но в итоге о Волыни в этот день говорили только в Варшаве. Свои речи произнесли президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий. Учитывая, какой огромный политический капитал вложила правящая польская партия «Право и Справедливость» (PiS) в поддержку Киева, перед Дудой и Моравецким стояла трудная задача. Им надо было, с одной стороны, сыграть на чувствах поляков, требующих от украинцев покаяния в геноциде, с другой — не оттолкнуть своих украинских партнеров. Эту задачу взял на себя польский премьер, отметившийся двумя острыми тезисами. Во-первых, он сообщил, что «сегодня Украина видит, что наследником националистических организаций и УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является Русский мир». Во-вторых, увидел «ответственность немцев» за резню поляков, устроенную украинцами на Волыни». По словам Моравецкого, «зверства на Волыни усилились в 1942–1944 годах. Кто тогда правил этими землями? Германия. Они были хозяевами жизни и смерти поляков, украинцев и евреев. И они же ответственны за волынское преступление».

Жертвы Волынской резни. 1943

Заявление премьера укладывается в доминирующую последние годы магистральную линию правящей партии, которая открыла политическую войну на два фронта — против России и Германии. Но проблема для «Права и Справедливости» здесь в том, что в случае с Волынским геноцидом ей приходится убеждать прежде всего своих избирателей, остро интересующихся данной темой, в то время как оппозиционный электорат глубоко равнодушен к этой трагедии. А среди сторонников PiS и представителей более правых радикальных сил, включая польских националистов, нет тех, кто бы делал скидки Киеву по вопросу Волынского геноцида даже в условиях нынешнего украинского кризиса. Украинские власти могли облегчить задачу своим польским партнерам, если бы хоть в какой-то форме продемонстрировали публичную реакцию, удовлетворившую польское общество. Но они этого не сделали. Вечером 11 июля на сайте президента Украины появилось обращение Зеленского к украинцам, где прозвучала польская тема, но в контексте внесенного им в Верховную раду «очень важного законопроекта о правовых и социальных гарантиях для граждан Польши, которые находятся на Украине». В нем, в частности, предложено «дать нашим польским братьям возможность легально находиться на Украине в течение 18 месяцев, право на трудоустройство, осуществление хозяйственной деятельности, обучение в наших вузах, медицинское обслуживание».

Kancelaria Premiera Матеуш Моравецкий

Мотивируя необходимость одобрения этого законопроекта, Зеленский сообщил, что «мы достигли в отношениях с Польшей высочайшего уровня доверия и сотрудничества не просто за десятки лет, а при жизни многих поколений наших народов». Однако не похоже, чтобы его оптимистичная оценка разделялась обществами обеих стран. В украиноязычных социальных сетях недоумевают, почему особый статус должны получить только поляки, в то время как «во время войны нам помогают все сознательные люди, давайте тогда и англичанам предоставим такой статус, и всем остальным». Задаются вопросом, не получится ли так, что особый «статус их (поляков — С. С.) обязывает присоединить, например, западную часть Украины к Польше», а также допускают, что «после войны поляки вернутся за своим имуществом и землей на Западную Украину». Польские комментаторы, в свою очередь, не могут понять, кто и зачем из Польши поедет на Украину, чтобы воспользоваться привилегиями «особого статуса», ведь миллионные потоки беженцев идут с Украины в Польшу, а не наоборот. Можно было бы, конечно, объяснить инициативу Киева тем, что это поможет польским фирмам, претендующим на восстановление украинских территорий после урегулирования конфликта. Однако после международной конференции в Швейцарии, где Польше предложили вместе с Италией восстановить Донбасс, вряд ли кто-то серьезно отнесется к этому.

Как отмечает на страницах портала Украина. ру политолог Василий Стоякин, «киевский режим нашел способ попросить у своих западных партнеров прощения за «подвиги» своих идейных предшественников, не прося прощения формально». Вместе с тем он допускает, что «Зеленский действует пошагово, предлагая сначала безобидные нормы, которые не вызовут особого возмущения у националистов и которые можно будет легко провести через парламент. Всё остальное можно внедрять постепенно, с оглядкой на позицию парламентариев и общественное мнение». Но такая стратегия предполагает политическую выживаемость администрации Зеленского и жесткий контроль над страной. Потому что решения Киева должен будет признать и реализовать Львов, обладающий собственной региональной субъектностью. Между тем, судя по настроениям, которые выплескиваются в социальные сети, и польское общество устало ждать, когда будет восстановлена «историческая справедливость», и украинское общество не готово исполнить ее в польской версии. Нужно время, много времени и тонкие решения. А есть ли они у Варшавы и Киева? Не похоже.