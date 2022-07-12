Алкоголь останется единственным «нормальным» ответом на дальнейший рост инфляции в Европейском союзе, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Джеймс Энсор. Пьяницы. 1883

Политик отметил необходимость адекватных мер со стороны европейских чиновников. Эти меры должны позволить подавить инфляцию в Европе из-за «абсурдно высокого уровня затрат на энергию».

«Если мы будем продолжать в том же духе, у вас потом будет только два решения: алкоголь или психотропные препараты. И я говорю, алкоголь — это, в принципе, нормально», — сказал он.

Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения раскритиковали слова политика, указав на то, что алкоголь не решит проблем.

«Вперёд, Австрия, не останавливайся!» — с сарказмом отреагировала Наталия А.

«Расскажите идиоту этому, что для производства алкоголя нужно очень много энергии», — отметил Viktor.

«Хорошая самоирония», — отметила Morena M.

«Наконец-то западные политики прозревают. Наконец-то до них доходит, что продолжение военных действий — это убийство Европы. И алкоголь уж точно не поможет», — отреагировала Аида.

«Выпей, усыпи свой здравый смысл!» — иронизирует Наталья К.

«А сказать народу, что сделали ошибку, давайте налаживать жизнь. Этого в головы им не приходит? Поразительный идиотизм! И это первые люди страны. Нет слов…» — пишет Marina B.

«Надо просто прекратить принимать психотропные препараты и алкоголь, трезво взглянуть на ситуацию — глядишь, и жизнь наладится, и газ появится», — с сарказмом отметила Ирина.

«Раньше были политики, теперь время шутов…» — комментирует слова политика Сергей Ш.

Валерий Якоби. Шуты при дворе императрицы Анны Иоанновны. 1872

«Кажется, это называется отчаянье… А ведь скоро отопительный сезон…» — добавила Анна А.

«Так если «капитан корабля», условно говоря, такие вещи проговаривает, то он точно не капитан. Не лидер. Настоящий лидер должен сказать так: уж если и погибнем, так в бою (ну или что-то подобное), и личным примером (в данном случае покажет пример, как он принимает ледяной душ) поведёт народ за собой. А так — алкоголь и антидепрессанты… это позор какой-то. Хотя, я допускаю, что это такой юмор с его стороны. Несерьезность какая-то…» — ответил Анне А. один из участников обсуждения.

«Они прямо так и хотят наши 90-е… Видимо, завидовали нам в то время», — отреагировала Ekaterina A.

«Интересное решение всех проблем…» — смеется Andr.

«А будет ещё хуже! Пусть привыкают!» — призвал «СВН».

«Сами и виноваты. Глупейшая ситуация», — подчеркнула Мария.

«А когда алкоголь закончится, тогда что?» — спросила Julia.

«Нет смелого политика в Европе, который бы сказал: всё, хватит, мы будем жить своим умом (американцев так сильно боятся?). И жизнь сразу наладилась бы», — написал Алексей.

«Надо еще санкций против России. Тогда еще круче будут заявления», — смеется Alex.

«Такое впечатление, что он уже подо всем этим, причём не первый день», — иронизирует V.

«Ой, а что случилось?!.. Плохо стало-то без дешевого российского топлива?..» — с сарказмом поинтересовался «СВ».

«А адекватность они не хотят начать применять?» — спросила Татьяна.

«Зачем создавать себе столько проблем? Назло Путину?» — не понимает Julia.