В Судаке несколько мужчин жестоко избили российского военнослужащего, который был в гражданской одежде и в кепке с символом Z.

Иван Шилов ИА REGNUM Российский военнослужащий

В настоящее время все подозреваемые в нападении на военного задержаны, с ними работают правоохранители, сообщил советник главы РК по информационной политике Олег Крючков.

«Реакция будет запредельно жёсткой», — пообещал советник главы региона.

Подробности на своей странице в соцсети сообщил общественник Александр Талипов. По его словам, вечером 10 июля военный заметил внимание к себе со стороны троих молодых людей, на вид 19–20 лет. Они прошли за военным по улице, и когда людей вокруг стало меньше, начали оскорблять его, выкрикивать проукраинские лозунги, а затем одновременно втроем начали бить, пока он не упал.

«А если бы это был мой сын, который ходит в футболке Z, или ваш ребёнок, они бы могли спокойно и убить?» — спрашивает Талипов.

Пользователи Сети уже отреагировали, не стесняясь эмоций.

«Трое на одного! Шакалы! Никакие это не мусульмане. Шакалы», — возмущена Светлана С.

«Ни чести, ни роду!!! Судить публично!!!» — требует Виктор К.

«Таким и срок подарком будет…» — призывает Анна И. к большей суровости.

«Найти и наказать! Жестоко наказать», — требует Ольга П.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

«Особенно проверить школы боевых искусств, которых в Судаке появилось много. А контроля за ними нет», — считает Алекс Г.

«Штрафом отделаются, и все. Гуманный у нас суд. А впечатление о Крыме у людей плохое останется», — считает Ириночка О.

«Трое одного не бьют!» — устаревшие понятия о чести», — сожалеет Наталья С.

«Это не хулиганы, это враги, и относится к ним надо как к врагам, независимо от национальности и родственных связей», — написал Лазар М.

«Трусливые шакалы! Парню скорейшего выздоровления. Мы, общество, не должны это просто так оставить. Виновные должны ответить по закону, они совершеннолетние», — написала Анна Г.

«А то, что трое на одного, — это говорит о ничтожности этих недочеловеков, и позор их семьям, и проклятия за такое воспитание таких тварей», — написала Дина И.