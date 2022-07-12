Новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский лично отдал приказ об ударе по Новой Каховке в Херсонской области, стала поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Свои комментарии, чаще всего гневные, оставили подписчики одного из телеграм-каналов, который освещает спецоперацию России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чисто писание

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«Еще одно доказательство «любви» Украины к жителям», — написала одна из подписчиц под ником Одна такая.

Напомним, что, по словам заместителя главы администрации Херсонской области Екатерины Губаревой, удар по Новой Каховке, нанесённый Вооруженными силами Украины, был совершён из РСЗО HIMARS.

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По словам Mike, отдать такой приказ — это преступление против человечества.

«Нацистский режим на территории бывшей Украины бьётся в агонии и совершает жуткие преступления, которые войдут в историю как самые мерзкие и гнусные деяния, сотворенные человеком», — подчеркнул он.

Juliusz Sabak РСЗО HIMARS

При этом Ринат К. подчеркнул, что Россия по-прежнему готова доставлять гуманитарные грузы на Украину, если это необходимо.

«Никто не отказывался от своих обязательств. И да, не стоит верить все-таки фейковым видео от украинцев, где якобы украинцы отвергали предложенную помощь. Достаточно официальных видео, где видна правда в полной мере», — уверен он.

Ряд комментирующих отмечает, что гуманитарные посылки жители России посылали и будут посылать.

«В многочисленных видео вполне можно увидеть, как люди радуются прибытию российских военных с фурами, полными продовольствия. Да и как иначе, ведь собственная армия и правительство не спешат позаботиться о тех, кто в сложной ситуации», — отметила Соня П.

Кристина Я. добавила, что для России важно помочь мирным жителям Украины.

«Доставка такой гуманитарной помощи — это сегодня одна из целей российской спецоперации. Мирное население не должно пострадать. И люди, получающие гуманитарную помощь, очень благодарны российской армии», — написала она.

Татьяна Стоянович ИА REGNUM Раздача гуманитарной помощи в Лисичанске

А Галина Ч. интересуется: «когда же ответим» на злодеяния?

«Зеленский окружил себя комиками — какой президент, такое и окружение… Разве с клоуном, который ничего не решает, будут работать серьезные люди?.. Хотя серьезным людям работать хозяин не позволит… Ещё не все продано», — отмечает один из комментирующих.

«Любящий президент отдал приказ любимую страну, за которую он готов землю грызть, бомбить. Жесть. Изверг», — считает Jane.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам главы администрации Каховского района Херсонской области Владимира Леонтьева, в Новой Каховке взорвались склады с удобрениями, повреждены рынок, больница и жилые дома, есть пострадавшие.