Гибель главы администрации посёлка Великий Бурлук на освобождённой от украинских нацистов территории Харьковской области Евгения Юнакова в результате подрыва его автомобиля стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии об этом 12 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Стирка

«Террористическая организация «Украина», как всегда, в своём репертуаре», — отметила Aliya A.

Многие пользователи пришли к выводу, что налицо фирменный почерк террористов на службе киевского режима.

«Украина — это теперь несостоявшееся террористическое государство. Ликвидировать его — это теперь дело принципа. А как Россия будет поступать с террористами, Путин давно сказал: «И в сортире их замочим», — напомнил Святослав С.

Некоторые комментаторы отмечают, что только лишь террор и запугивание мирного населения на освобождённых территориях и могут позволить себе украинские нацисты, несущие колоссальные потери в ходе открытых боестолкновений с российской армией.

«УГИЛ продолжает пользоваться террористическими методами и лишь подтверждает необходимость в доведении спецоперации до логического завершения — на польской границе», — считает Артём Л.

Часть людей напоминает, что именно неонацистский террористический режим и его главарей в данный момент активно поддерживает Запад и, в частности, Североатлантический альянс.

«В НАТО сейчас радуются, наверное. Им нравится террористов спонсировать, судя по всему», — подметил Дмитрий Т.

«Интересно, а сами украинцы понимают, что живут в террористическом государстве? Они готовы признать своё соучастие в кровавых преступлениях? Они сами-то, быть может, уже получают такое же удовольствие от результатов теракта, как и его исполнители?» — задаётся вопросом Иван М.

Ряд пользователей указывает на то, что нацистский теракт достиг своей цели только лишь потому, что тот, кто должен отвечать за безопасность на освобождённых территориях, халатно подошёл к исполнению своих обязанностей.

«Таких людей нужно охранять! Бандеровцы будут теракты и дальше устраивать!» — предупреждает Сергей П.

«Теперь все пророссийски настроенные чиновники будут ждать внезапной смерти, потому что недоглядели. Диверсантов кто ловить будет, ау?!» — спрашивает Рустам М.

Министерство обороны России Российская армия на освобожденных территориях Украины

«А как, скажите мне, допустили смерть важного управленца? Это как к нам теперь будут относиться? Это теперь на руководящие посты никого и палкой не загонишь! Хотя, уверен, что какие-нибудь пронацистские бандиты будут рады сесть в кресло мэра освобождённого от нацистов населённого пункта, чтобы кошмарить местное население. Бардак! Кровавый бардак!» — возмущается Алексей Ф.

«Без сообщников на освобождённой от нацистов стороне наверняка не обошлось. Нужно и здесь шерстить», — указывает Александр С.

Нашлись и те, кто уверены, что только жестокие карательные меры против террористов помогут сократить число желающих встать на службу неонацистскому киевскому режиму.

«Всех украинских террористов, в случае поимки, нужно вешать на площади прилюдно. И за каждого убитого главу города или района казнить двух пленных нацистов. Нацики только свои же методы понимают, так что не надо стесняться», — считает Николай Ф.

Напомним, 11 июля ТАСС опубликовал материал, согласно которому глава администрации посёлка Великий Бурлук на освобождённой от украинских нацистов территории Харьковской области Евгений Юнаков погиб при подрыве его автомобиля. Как сообщили в пресс-службе ВГА, террористический акт был спланирован и осуществлён «фашистами, которые сидят в украинском правительстве».