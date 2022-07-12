Заявление главы комитета Государственной думы по информационной политике и связи Александра Хинштейна («Единая Россия») о том, что профильный комитет будет готов представить на открытое обсуждение осенью 2022 года законопроекты о всецелом запрете пропаганды нетрадиционных ценностей в оффлайн, СМИ, интернете, соцсетях, а также в онлайн-кинотеатрах, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 12 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM ЛГБТ-активист

«Пропаганда может быть только государственной. Остальное — личная точка зрения», — считает Алёна К.

Некоторые пользователи позитивно отнеслись к этой инициативе, сославшись на то, что ещё во времена Советского Союза в отношении представителей сексуальных меньшинств действовала уголовная статья.

«Нужно не просто запрещать пропаганду, но и возродить советскую статью №121 за мужеложство», — поделился своим мнением Павел К.

Часть граждан уверена, что Запад активно пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения в России, чтобы сломить российское общество.

«Чем активнее идёт пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и других извращений, тем целесообразнее запрет этой самой пропаганды», — пишет Анна М.

Другие же комментаторы задались множеством вопросов, относительно того, каким же образом будет реализован этот законопроект на практике.

«А если гей признается во всеуслышание, что он гей, это будет считаться пропагандой? Можно ли его будет упечь в тюрьму за мужеложство? Да и, кстати, что делать со всеми ЛГБТшниками, которые уже признались в том, что они ЛГБТшники? Если обратной силы закон не имеет, то им придётся вновь скрываться?» — спрашивает Василий Т.

Kurt Löwenstein Educational Center International Team Нетрадиционный брак

Отдельные комментаторы даже не знают, что депутаты Госдумы подразумевают, употребляя понятие нетрадиционные ценности.

«А что такое нетрадиционные ценности? Какие у этого понятия рамки? Если, к примеру, муж — карлик, а жена — дылда и они не скрывают это, можно ли считать данный брак пропагандой нетрадиционных ценностей? А секс без брака? Можно или уже нельзя?» — задаётся вопросами Александр П.

Ряд пользователей предположил, что всё-таки речь идёт о нетрадиционных сексуальных отношениях, но остаётся невыясненным, каким-образом изъять из общественного доступа, пускай даже и с ограничениями, такого рода информацию.

«Одно дело дети — тут всё понятно: никто не смеет прививать детям разного рода непотребства. Но взрослые-то тут причём? т.е. даже фильмы, в которых есть представители ЛГБТ на экране, запретят? А в Госдуме в курсе, что существует порно, где нет числа разного рода извращениям. Этого полно в интернете. Всё запретить, оставив исключительно гетеросексуальные взаимоотношения? Чем в этой Думе думают, мне интересно», — написал Алексей М.

Нашлись и те, кто уверены, что вопрос о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей в России стоять сейчас не должен, потому что государство переживает куда более существенные события.

«Я правильно понимаю, что сейчас это самая наиглавнейшая проблема в стране?» — интересуется Елена М.

«А в Госдуме не хотят запретить насилие? А, может быть, закон, запрещающий ложь, введём? Притворство, чревоугодие, зависть… Давайте уже, в конце концов, смерть запретим! Депутаты, не сидите сложа руки!» — пишет Станислав Л.

Напомним, 11 июля глава комитета Государственной думы по информационной политике и связи Александр Хинштейн («Единая Россия») написал в своём Telegram-канале о том, что профильный комитет будет готов представить на открытое обсуждение осенью 2022 года законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей, предполагающий всецелый запрет на подобную пропаганду безотносительно возраста аудитории (в оффлайн, СМИ, интернете, соцсетях, а также в онлайн-кинотеатрах).