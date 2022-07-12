Указ президента России Владимира Путина, позволяющий всем жителям Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, а также лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории ДНР, или ЛНР, или Украины, обращаться за российским гражданством по ускоренной процедуре, стал поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 12 июля в социальной сети «ВКонтакте».

ИА REGNUM Спецоперация в Донбассе

«Теперь мы сможем принять больше людей, которые хотят спастись от террористического режима диктатора Зеленского», — указывает Корнелий К.

Многие пользователи пришли к выводу, что огромное число украинских граждан стремится попасть на подконтрольные России территории и оформить российское гражданство, чтобы больше не иметь ничего общего с нацистским киевским режимом.

«Жители Украины никогда в неё не вернутся после того, как их дома бомбили нацисты, которых Зеленский на них натравливает», — пишет Александра М.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Прекрасно! Теперь они могут без проблем и особых затрат времени получить всё, что необходимо для нормальной жизни», — поделилась своим мнением Екатерина Б.

«Многие жители на освобождённых территориях ждут свои российские паспорта. Сейчас самое время упростить для них процедуру их получения», — считает Анна М.

Некоторые комментаторы отмечают, что упрощение процедуры получения гражданства необходимо, чтобы люди не стояли месяцами в очереди за паспортом.

«Заявок на получение гражданства от жителей Украины невероятно много. Поэтому и процедуру получения упростили», — указывает Вероника З.

«Очень много желающих получить гражданство Российской Федерации. А это упрощение хоть сократит очереди в УФМС. Да и украинцам будет меньше бумажной волокиты», — считает Светлана М.

Часть людей полагает, что для наших людей следует сделать исключение — следует позволить им избежать излишнего внимания бюрократов, чтобы люди могли скорее стать частью большой семьи.

«Правильно сделали! Не нужно сейчас жизнь людям ещё и бюрократией усложнять», — подметил Роман К.

Christian Schnettelker Бюрократия

«Россия заботится о своём народе, в какой бы ситуации он ни оказался. Сейчас важно проявить терпение и сочувствие. Нужно позволить нашим соотечественникам избежать бюрократических проволочек на пути в большую семью народов России», — отметил Платон Б.

Ряд пользователей указывает на то, что чиновники — есть чиновники, а значит, палки в колёса они вставлять не перестанут даже после указа президента.

«Все эти упрощения остаются только на бумаге. На самом деле на местах в регионах ничего не меняется. Сплошная бумажная волокита. Сначала статус беженца, потом надо подавать на гражданство. Кроме того, чиновники на местах не могут понять, как это — разбомбили ЗАГС, и требуют бумаги подтверждения о смене фамилии или свидетельство о браке. А эти документы на Украине! Чиновники делают запросы в украинские госорганы, в сгоревшие ЗАГСы! И ещё ведь пенсию не выплачивают, пока не получишь гражданство. То, что Путин подписал указ, ещё не означает, что на местах его будут исполнять», — пишет Юрий К.

Напомним, 11 июля на портале правовой информации был опубликован документ, согласно которому президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий всем жителям Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, а также лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории ДНР, или ЛНР, или Украины, обращаться за российским гражданством по ускоренной процедуре.