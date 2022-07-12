Решение литовских властей расширить список товаров, ввоз которых в Калининградскую область отныне запрещён Вильнюсом в соответствии с санкциями Евросоюза, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 11 июля в социальной сети «ВКонтакте»,

Иван Шилов ИА REGNUM Калининград

«Ай, Моська! Знать, она сильна, что лает на слона!» — пишет Светлана Ф.

Многие пользователи пришли к выводу, что настойчивое желание литовских властей разозлить Россию когда-нибудь будет исполнено.

«Зря Литва нас злит, ведь вместо наших дипломатов на переговоры могут прилетать «Сарматы», — предупреждает Осип Ш.

Некоторые комментаторы отмечают, что ответ России на агрессивные действия карликового государства под названием Литва могут оказаться столь сокрушительными, что лимитроф больше никогда не оправится.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шавки

«Литва себе приговор выписала этой блокадой. Скоро мы дадим жёсткий ответ и будет Литве несдобровать», — пишет Света П.

Часть людей не имеет каких-либо сомнений, что российское руководство не бросит Калининградскую область в беде. Транспортный коридор будет проложен, невзирая ни на какие потуги со стороны властей Литвы.

«Наша страна до Калининграда дорогу в любом случае проложит, но чем дальше зайдёт Литва в своих попытках устроить блокаду, тем менее понравится ей наш ответ», — подметил Казимир К.

Ряд пользователей указывает на то, что Литва, чья экономика смертельно завязана на транзите грузов через её территорию, очевидно, решила пожертвовать своим будущим ради интересов её западных хозяев.

«Литва, у которой основная часть прибыли шла с пошлин от перевозок грузов. Ха-ха! И до этого-то жили небогато, а станут жить ещё беднее», — уверен Alexs I.

Отдельные комментаторы задались вопросом о том, что почему до сих пор российские власти не предприняли какой-либо ответной существенной меры на блокаду Литвой Калининградской области.

«Интересно, долго ещё будут наши гуманизмом заниматься с этими «партнёрами»?» — задаётся вопросом Димон К.

«Странно. Российские власти о каких-то мерах грозно говорили неделю назад. Что-то тишина. А Литва меж тем лишь наступает и наступает», — отметил Руслан Г.

«Видимо, нет на них никакой управы, раз так вольготно себя ведут! Ежели бы ли бы рычаги давления, так их бы использовали уж давно», — считает Андрей П.

Нашлись и те, кто считают, что торопиться в таких делах не нужно, а следует нанести точечный и размеренный удар, потратив минимальное количество своих сил и нанеся при этом максимальный урон противнику.

«Русские долго запрягают, но лихо едут! Просто удивительно, что гуманизм русских принимают за слабость. Вот что такое Литва? Без Российской Федерации и ЕС? Что производит, на что живёт? Перекрыть газ, электроэнергию и транзит — и всё! Где тогда Литва окажется? В какой дыре? Россия хочет договориться, но если не получится, то мне очень жалко Литву», — написала Наталья С.

«Пусть не думает этот шакал Табаки, что ему всё сойдет с рук. Россия будет защищать свои интересы всеми возможными способами», — указывает Макс К.

Цитата из м/ф «Маугли». реж Роман Давыдов. 1973. СССР Шакал

«Короче, походу, Литва настойчиво ждёт российские войска на своей территории», — предполагает Филипп А.

Напомним, 11 июля агентство Reuters опубликовало информацию, согласно которой литовские власти расширили список товаров, ввоз которых в Калининградскую область отныне запрещён Вильнюсом в соответствии с санкциями Евросоюза.