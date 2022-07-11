Решение руководства шведского производителя бытовой техники Electrolux Professional прекратить свою деятельность на территории России и передать «российский бизнес местному менеджменту» вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 11 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Значит, они потеряют рынок в 1/8 часть суши. А это огромные деньги!» — указывает Алиса К.

Многие пользователи считают, что такие действия со стороны частного бизнеса могут вызывать лишь сплошное недоумение, ведь компания, по сути, отказывается от значительного куска пирога в угоду политической повестке.

«Глупость, которой нет конца. Какая выгода транснациональным компаниям, которые заводы имеют по всему миру, просто брать и отказываться от части своего заработка? Какой тут интерес вообще? Неужели им так сильно выкручивают руки, что даже капиталисты начали затягивать пояса?» — удивляется Павел Е.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Некоторые комментаторы отмечают, что шведская компания, на самом деле, отдала свой российский бизнес российским бизнесменам, которые теперь будут приносить пользу стране, реализуя товар и оставляя прибыль внутри государства.

«Заметьте, что не «прекратит деятельность», а продаст бизнес российской компании. Нафиг с пляжа! Зато теперь прибыль будет оставаться в России», — отмечает Onur P.

«Ну, продадут нашим предпринимателям свой бизнес, зато прибыль не будет уходить за границу, а будет реализовываться внутри страны. Так что это даже хорошо», — поделился своим мнением Глеб Д.

Часть людей уверена, что простые граждане даже и не поймут, что шведская компания ушла из страны, потому что производство её продукции в России продолжится.

«Раз компания местным продала свой бизнес, так, по сути, ничего не поменяется лично для нас — простых граждан», — подметила Светлана М.

Ряд пользователей указывает на то, что в России есть и другие производители бытовой техники, так что без Electrolux Professional мы не обеднеем.

(сс) P.poschadel Electrolux

«Наконец-то! Как же замучили все эти шарашки с импортными названиями! Только мусорят в России. Пора уже переходить на отечественные конторы, которые будут получать прибыль в России и наращивать производства в России», — считает Rotabler S.

«Если честно, у меня от этого производителя даже никакой техники дома нет. Так что лично я переживу даже в том случае, если компания навсегда уйдёт из России, прихватив с собой все производства», — пишет Станислав Т.

Нашлись и те, у кого возникли вопросы о будущем российских сотрудников этой компании, судьба которых попала в руки некому «местному менеджменту».

«Продать-то продадут, только наши «предприниматели» этот бизнес могут угробить за полгода, а то и раньше, в результате чего сотрудники останутся на улице», — беспокоится Volshebnik G.

«А кому этот бизнес продают? Этот кто-то вообще сможет с ним справиться? Просто на месте простых рабочих, трудящихся в компании, сильно забеспокоился бы. Ибо, кто знает, сейчас вроде предприятие работает, а завтра уже может столкнуться с «препятствиями непреодолимой силы» и всё — пока-пока, работа!» — написал Николай К.

Напомним, 11 июля пресс-служба шведского производителя бытовой техники Electrolux Professional сообщила о том, что компания прекращает деятельность на территории России и «передаёт свой российский бизнес местному менеджменту».