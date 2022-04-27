После того как американский предприниматель Илон Маск отказался приобретать Twitter за $44 млрд, судьба влиятельной социальной сети попала в руки суда, где в ходе долгого и, возможно, эпического и дорогостоящего разбирательства встретятся элитные юристы с обеих сторон.

(сс) Rushil2u Твиттер

Вопрос заключается в том, обяжут ли юридически Маска завершить сделку или ему придется выплачивать 10-значный штраф за отказ от покупки.

Большинство экспертов, отмечает New York Times, считает, что преимущество на стороне Twitter и компания намерена довести сделку до конца.

Американские интернет-ползователи бурно обсудили ситуацию под соответствующей публикацией.

«Мне кажется, что его заставят купить компанию», — пишет @FrankGuidry9.

«По гораздо более низкой цене», — отвечает @Frances31 355 960.

«Это глупо… Он не давал никаких обязательств… Он не причинит никакого вреда, если откажется», — считает @rabietahaghadar.

«Он подписал соглашение о слиянии, дружище. Он подписал бумагу, в которой говорилось: «Да, я согласен купить Твиттер за 44 миллиарда долларов». Как говорится, с контрактами не шутят», — отвечает @OnesieInd.

«Я не думаю, что вы можете заставить кого-то купить что-то», — уверяет @CIAisCYA.

«Независимо от того, кто победит, очевидно, что Илон ввязался в это, не зная, что он покупает. Он сделал это больше ради собственного развлечения и самолюбия, чем ради чего-либо еще. Это должно насторожить инвесторов», — комментирует @grenadetrade.

Emily Shanklin Илон Маск

«Я, например, собираюсь насладиться этим тяжелым поединком», — подчеркивает @60seconds16.

«Этот парень — известный кидала. Сначала он сорвал сделку с саудовцами по Tesla, а теперь сорвал сделку с Twitter. Он зарабатывает деньги, сотрясая фондовый рынок своими махинациями», — уверен @TyGabriel007.

«Я не эксперт в области права, но, стараясь быть беспристрастным, думаю, что суд будет на стороне Twitter. Маск начал отказываться от сделки, когда акции Tesla начали падать после предложения. Чистый доход Илона снизился более чем на 100 миллиардов по сравнению с пиком, я полагаю, что это связано с его отказом от сделки…» — размышляет @DanDan45 608 437.

«Нельзя стать мультимиллиардером, заключая глупые сделки», — указывает @Juan17 566 690.

«Сначала нужно удалить его из Твиттера, чтобы он не смог злоупотреблять и проворачивать мошеннические аферы», — предлагает @gt8167c.

«А мне кажется, что Маск использовал сделку с Twitter, чтобы отвлечь внимание инвесторов от неудач с Tesla и неспособности SpaceX добиться повторного использования ракеты», — делится мыслями @Nichola72 600 046.

Auto.sohu.com Tesla Motors

Напомним, что, согласно условиям контракта, если сделка на $44 млрд между Илоном Маском и социальной сетью Twitter не состоится, то одна из сторон должна будет выплатить другой $1 млрд.