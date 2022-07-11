Заявление главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля о том, что «глобальная битва нарративов» по Украине сейчас «в самом разгаре», но позиция ЕС по этому вопросу не является преобладающей, потому что другие страны «часто придерживаются иной точки зрения», стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 11 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Очнулся, дуралей! У тебя по всему Евросоюзу скоро бунты начнутся из-за этой самой Украины!» — обратился к Боррелю пользователь Алексей Х.

Многие пользователи пришли к выводу, что с каждым новым заявлением главы евродипломатии складывается стойкое ощущение, что ЕС находится в крайне плачевном состоянии и вот-вот пустит слёзы.

«Боррель просто жалуется, что не все страны подвержены их давлению. Жалкая Европа с каждым днём всё больше осознаёт своё жалкое положение», — указывает Надежда С.

«Тут нужен перевод: «Нам не удается распространить свою лживую пропаганду на весь остальной мир, Россия не прогибается, нам хана», — пишет Роман К.

(сс) European Parliament Жозеп Боррель

Некоторые комментаторы отмечают, что Россия выдержала все удары Запада и устояла на ногах, а вот США и Евросоюз, очевидно, выбиваются из сил и готовы в любой момент рухнуть на канаты, обрамляющие геополитический ринг.

«Как и предполагалось, 20-ку превратили в игру — изолируй Россию. Когда это не вышло, решили высосать из пальца выводы о поведении Лаврова на собраниях. Клоуны. Нет бы нормальные взаимоотношения выстраивать. Юлят, как ужи на сковороде», — отметил Guck F.

Часть людей уверена, что руководство Евросоюза допустило колоссальное количество ошибок во время своей попытки совершить прыжок на Российскую Федерацию, что говорит о профессиональном уровне таких управленцев.

«Судя по тому, какие решения принимает Евросоюз, они думать не умеют. Даже к собственным экономистам не прислушиваются. Доведут они вскоре весь мир до кризиса, и плевать им, что в третьих странах снова массово будут умирать дети», — считает Ксюша З.

Ряд пользователей указывает на то, что, пока Запад пытается безуспешно победить Россию в геополитической игре, на поле боя гибнут настоящие люди, которых, словно шахматные фигуры, отправляют на убой амбиции западных политиканов.

«У них там «битва нарративов» выражается в пропаганде, прежде всего. А то, что там реально умирают реальные люди, их не очень-то волнует!» — возмущается Максим Г.

«Они ни о чём не думают. Группа товарищей заняли свои места, купили должности, дорвались до власти. И всего этого лишиться? Тем более не они же сидят в окопах и погибают. За страх лишиться своих должностей они всю Европу уничтожат. Какой патриотизм, какие национальные интересы, о чём вы?» — написала Наталья С.

Нашлись и те, кто уверен, что за всей этой историей с украинским кризисом скрывается жажда денег, коей больны руководства стран Запада.

«Запад делает только одно на Украине — зарабатывает деньги на поставках оружия, им в другом и не нужно выигрывать. Как придёт время, они тупо кинут Украину и всё, а сами уйдут в туман», — предрекает Виктория К.

Напомним, 11 июля глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил по итогам встречи министров иностранных дел стран G20 о том, что «глобальная битва нарративов» по Украине сейчас «в самом разгаре», но позиция ЕС по этому вопросу не является преобладающей. Европейский чиновник признал, что другие страны «часто придерживаются иной точки зрения», нежели той, какую хотел бы видеть Евросоюз.