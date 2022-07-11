Украинский президент Владимир Зеленский внес в парламент страны законопроект об особом статусе поляков на Украине. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда 11 июля в Варшаве в ходе памятных мероприятий, посвященных годовщине Волынской резни.

Иван Шилов ИА REGNUM Расщепление Украины и Польши

«Украина сегодня таким жестом президента делает символичное приглашение — вы здесь имеете особенные права. Пусть это тоже будет для нас знаком в тех делах, о которых трудно говорить», — приводит слова Дуды РИА Новости.

Новость обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте».

«Зачем полякам особый статус государства, которое исчезает?» — не понимает Ольга Н.

Prezydent.pl Анджей Дуда

«На Западной Украине скоро поляки проведут реституцию, паны придут за своим», — с сарказмом написал Игорь Р.

«Самое интересное, если бы Украина выполнила Минские соглашения и предоставила Донбассу особый статус вместе с выборами, военных действий бы не было, а теперь они так легко и быстро предоставляют полякам особый статус», — пишет Анна Г.

«Какая же мерзкая тварь Зеленский! Так откровенно сдавать остатки суверенитета! Украинцы, он ведь вас не боится и не стесняется. Вы для него — быдло!» — не выдержал Алексей.

«Потом ныть будут — освободите нас от польской шляхты», — отреагировал Александр.

«Пусть украинцев обескровят на Донбассе, а они потом объяснят, кто во Львове хозяин», — с сарказмом добавил один из участников обсуждения.

«Теперь каждый украинец станет поляком?» — спросила Polina.

«Статус официальных господ», — смеется Татьяна.

«А особый, это в чем проявляться будет? Они паны, а вокруг холопы?» — недоумевает Ирина.

«Поляки не мытьем, так катаньем земли вернут…» — отметила Laura.

«Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?» — написала Наталья, напомнив цитату из повести Гоголя «Тараса Бульба».

«Своим не мог дать особый статус», — отреагировал Дмитрий.

«Но вообще поляки красавцы. Под шумок сейчас на Западную Украину введут свои типа миротворческие войска. Застолбят территории, которые считают своими… А украинцы будут радоваться этому. Венгры тоже наверняка кусочек себе хотят», — прокомментировала «Веста».

«Хотели в Европу, а Европа сама пожаловала», — с сарказмом отметил Gal.

«Только идиот не поймёт, что происходит. Западная Украина продаётся, и недорого. [Украина] даже свои [золотовалютные] резервы в Польшу отправила, проскакали родину», — пишет Дима Д.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Панове возвращаются на свою землю. Дождались!» — отреагировал Володимир.

«Скоро паны вернутся. Соскучились наши соседи по плети. Вспомнят», — с сарказмом подытожил один из участников обсуждения.