В ходе памятных мероприятий в Волынском сквере в Варшаве, посвященных 79-летней годовщине Волынской резни, президент Польши Анджей Дуда пообещал, что поляки не станут мстить за Волынскую резню украинцам. Его слова 11 июля приводит газета «Rzeczpospolita».

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

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Заявление президента Польши обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что вряд ли все граждане Польши согласятся с Дудой насчет его слов о мести за Волынскую резню. Иные также считают, что Польше главное получить земли Западной Украины, а у ж потом они всё припомнят.

«Дуду поляки на вилах вынесут тогда», — написал Алексей П.

«Что-то у меня такое чувство, что будут, ещё как будут…» — добавил Viktor.

«Дуда — молодец: заберет Галичину (имеется ввиду Западная Украина — О. П.), и потом месть», — пишет Elena.

«Слишком резво он за всех поляков решил», — заметила Мария.

Michał Józefaciuk Президент Польши Анджей Дуда

«Зная поляков, мстить они будут. Предоставление особого статуса [полякам] — это как раз начало», — прокомментировал Игорь К.

«Дуда врёт… Главное — власть захватить. А там всё припомнят и ещё концлагеря для украинцев построят…» — отметила Наталья.

«О да, поляки же вообще не мстительные и очень добродушные парни», — иронизирует Julia.

«Полякам главное получить земли украинские и тогда они им всё припомнят. И живые будут завидовать мёртвым!» — добавил Mikhail V.

«А он поляков спросил?» — задалась вопросом Natallia.

«Пока не зайдут в [восточные] кресы. А там забудут обещания», — написала Tatiana J.

«Забыли окончание предложения допечатать: «… до тех пор, пока не вернём себе восточные кресы», — смеется один из участников обсуждения.

«Конечно, не будут… просто отомстят и забудут», — смеется Сергей Ш.

«До поры до времени…» — согласилась Ирина И.

«А поляки знают о том, что они не будут мстить?» — спросила Виктория Б.

«Интересно, поляки носятся с Катынью, обвиняя Россию во всех смертных грехах, а Волынь, значит, проглотили? Мерзкие лицемеры!» — не выдержала «Крошка Ди».

Марина Захарова ИА REGNUM Катынь, место расстрела нацистами польских военопленных

«Мстить? Кому кто? Сын за отца не отвечает. Не мстить, но предотвращать надо, а не пособничать. Поляки же предали память и жертву своих отцов, стали соучастниками в пролитии их крови, поддержав продолжателей творящих геноцид украинских радикалов», — отметил tele4doc.

«Когда поляки зайдут, то украинские бандеровцы вспомнят, что они русские!» — с сарказмом подытожил Максим.