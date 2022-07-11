«Настоящий шакал!» — финский историк призвал Запад начать войну против РФ
Странам Запада нужно рассмотреть возможность военного вмешательства в конфликт на Украине на стороне Киева. Об этом заявил историк из Финляндии Юсси Ялонен, его слова 11 июля приводит издание Verkkouutiset.
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Заявление историка обсудили в мессенджере Telegram. Многие критически оценили призыв Ялонена.
«Знаете, в чем проблема этих людей? Они реально не учат историю! Неужели они не понимают, что если Запад ввяжется в этот конфликт, то больше не будет Европы, мы больше не позволим ей остаться независимой, и будет у нас Германская область, Итальянская и т.д.», — написала Arinochka.
«Я не понимаю, кто все эти люди? Историки, аналитики, кто в их голову закладывает возможность прямого военного конфликта с самой вооружённой в мире ядерной державой с реально воюющей армией?.. Они реально считают, что в этой войне будут победители?..» — пишет Наталья.
«Этому историку следовало бы лучше знать историю, я полагаю. И вообще… финны пока ещё не в НАТО, а вон как затявкали, очки набирают. Мы запомнили!» — отреагировала Виктория.
«Историки вроде историей должны заниматься, а не политикой и военным делом», — задумалась Наталия.
«Эти-то бы молчали лучше. Строители великой финской стены», — смеется одна из участниц обсуждения.
«Да это они так хотят избавиться от гегемонии США, чтобы уже перестать быть европейскими шестерками и быть самостоятельными странами. Они думают, сейчас они вмешаются — и кирдык этой Америке», — иронизирует один из комментирующих.
«Все западные моськи растявкались!» — шутит Ольга С.
«Давно горячие финские парни не входили в состав Российской империи?» — с юмором поинтересовался Ak 15.
«Напоминают о себе хоть каким способом! Жалкие!» — добавила Надежда Е.
«Может, просто проведут референдум и войдут в состав РФ мирно, без декоммунизации», — с сарказмом отметила Наталья Р.
«Путин же сказал, что всем, кто попытается вмешаться, достанется! Или он глуховат?» — задалась вопросом Елена.
«Уже почувствовали натовскую защиту, что ли…» — недоумевает А. Л.
«А вообще, ребята, сдаётся, что они просто так назад просятся. Но только эдак, на женский манер: догони меня, схвати меня, утащи меня в пещеру, варвар! Заигрывают», — иронизирует Ксю.
«Ну-ну! Третью мировую разжигает… Голову включил бы прежде!» — пишет Елена.
«Может, этому историку в союз с Россией захотелось?..» — шутит Римма.
«Подобными вбросами изучают общественное мнение?» — задумалась Ольга Л.
«Историк финский забыл, чем кончается объединённый поход Европы на Россию», — с сарказмом добавил Ivanov. axt.
«А может, [он] хорошо изучил историю своей страны и знает, чем все заканчивается. Просто, пользуясь моментом, очень хочет побольнее ужалить Россию, пока такая орда сформировалась против нас. Как шакал — сзади и сбоку подтявкивать и скулить, считая себя значимыми, вставить хоть словцо… И ведь не финнов призывает лично, а Запад!.. Ну, настоящий шакал! Какие же они мерзкие!..» — подытожила Luidmala L.