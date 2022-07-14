1772–1793–1795. Этот набор цифр ничего не скажет НЕполяку — но огнём выжжен в каждой польской груди. Мы помним. Мы никогда не забудем. «Jeśli zapomnę o Nich — ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie!»

Раздел польского пирога, аллегория на разделы Польши, рисунок 1774 года

Эти даты — годы первого, второго и третьего разделов Польши. Был ещё один, неофициально называемый «четвертым», когда по итогам Венского конгресса 1815 года Россия получила герцогство Варшавское (земли коего, названного Царством Польским, потом именовались «Конгресувкой»), и был пятый — между Третьим рейхом и СССР в 1939 году. Но каноничных разделов — всё же три, от этого и будем отталкиваться.

Что произошло в последней четверти XVIII века на Восточно-Европейской равнине? Три абсолютные монархии разделили между собой территорию шляхетской республики. Три государства с регулярными армиями, чиновничьим аппаратом, устойчивой системой налогообложения, развитой промышленностью, торговлей, ремёслами, путями сообщений, портами и веротерпимостью — разделили меж собой погрязшую в анархии и произволе, раздираемую межконфессиональными, классовыми, межэтническими и социальными противоречиями, не имеющую регулярной армии, дорог, портов и какого-либо промышленного производства, застрявшую в эпохе религиозных войн даже не страну, а территорию…. Ничего не напоминает?

Сегодняшняя Украина — это во многом Речь Посполитая 1772 года. Да, у Украины Владимира Зеленского есть армия, активно накачиваемая современными европейскими вооружениями, — но это, пожалуй, единственное её отличие от Польши Станислава Августа Понятовского. А в остальном… Украина, как и Речь Посполита, основу своего экспортного потенциала черпает в чернозёмах среднего Поднепровья — вывозя за рубеж зерновые (в XVII веке это была пшеница, сейчас — она же, плюс кукуруза, соя, рапс и ячмень). Украина, как и Речь Посполита, ведёт войну с бунтовщиками на Востоке (тогда это были запорожские казаки, сегодня в их роли — мятежники Донбасса). Украина, как и Речь Посполита, активно зачищает своё религиозное пространство — выдавливая нелояльные, с точки зрения официального Киева, конфессии и принуждая оставшиеся к полному и абсолютному повиновению. Да, мой дорогой читатель, на Украине идёт религиозная война, о которой в Европе не помнят со времён Вестфальского мира! И, наконец, Украина, как и Речь Посполита, не верит в предстоящий раздел её территории между соседями и продолжает надеяться на неких великодушных союзников на Западе, которые в нужный момент подставят ей плечо и протянут руку помощи…. При Понятовском роль благородных спасителей должны были сыграть французы, при Зеленском на эту роль назначены англосаксы.

(сс) Официальное интернет-представительство президента Украины Встреча Владимира Зеленского с Борисом Джонсоном в Киеве

Да, в грядущем разделе Украины Польше предназначена малопочтенная роль Австрии и Пруссии — но у нас есть как минимум два оправдания. Первое — население Западной Украины готово уйти из-под власти Киева и согласно обрести нового суверена в лице Варшавы. И второе — означенная ирредента позволит, во-первых, уберечь от ужасов войны города и сёла пяти западноукраинских областей и, во-вторых, завершить саму эту войну — по той простой причине, что воевать Владимиру Зеленскому после отпадения Западной Украины будет попросту нечем…

А прекращение войны — это, прежде всего, сбережённые жизни. Тысячи и тысячи жизней. Которые, если мы не позволим ирреденте Западной Украины свершиться, будут в том числе и на нашей совести. Которой и без того достаточно трудно….