Россия в 1919 году: отступление Деникина. Польша, Украина, Прибалтика
После потери Царицына Деникин обратился к Пилсудскому с письмом, в котором говорил о необходимости начать новый период в истории русско-польских отношений:
Это было сочетание точных оценок в отношении будущего и полного непонимания самой природы польской политики. Пилсудского абсолютно не беспокоило будущее какого-то славянства. Гораздо важнее было другое. Даже в период острого кризиса на своем фронте Деникин не соглашался на уступки далее «конгрессовой» Польши, то есть её этнографических границ. Разумеется, это весьма неприязненно воспринималось в Варшаве. Пан «начальник государства» во время личной встречи с Маннергеймом убеждал его, что готов изменить свою позицию, в случае если её изменят и лидеры белых. Частным образом Пилсудский выражался категоричнее. Он инструктировал Косаковского о том, как он относится к русской проблеме:
Русские, по убеждению Пилсудского, «…должны стоять перед нами покорными и просящими». Пилсудский использовал контрнаступление Красной армии для того, чтобы поддержать перед Антантой свои претензии на контроль над Галицией. Свое противостояние с Россией Польша использовала для защиты этих претензий.
В кампании 1919 года петлюровские войска потерпели ряд существенных поражений от Вооруженных сил Юга России. 5 декабря 1919 года Петлюра, к удивлению своих подчиненных, бросил их и направился в Варшаву. Что он там делал — его армия не знала. 16–20 января 1920 года с Пилсудским встречался Н. В. Чайковский. Он попытался найти общий язык с ним для того, чтобы рассмотреть возможность совместных действий. В частности, Чайковский высказал сомнение относительно перспектив Петлюры и необходимости для Пилсудского сотрудничать с ним. Пилсудский ответил — Петлюра борется против большевиков и тем удобен ему, и добавил:
На государственном уровне польские политики и дипломаты повторяли привычные для них заклинания. 2 (15) декабря 1919 г. генерал Бредов обратился с воззванием к жителям, призывая их брать пример с большевиков:
3 (16) декабря еще выходил «Киевлянин», печатавший приказы командования Киевского оборонительного района. Но уже вечером этого дня Киев был взят, части Красной армии вели энергичное преследование отступавших. На следующий день с сопротивлением в этом районе все было кончено, добровольцы откатывались назад, к югу.
Иначе говоря, Польша была готова защищать Европу только при условии поддержки политических амбиций и претензий Варшавы.
Агрессивность польской стороны, а также её уверенность в собственных силах усиливались по мере того, как Москва демонстрировала готовность идти на уступки. Вплоть до декабря 1919 года основной задачей глава Реввоенсовета РСФСР Л. Д. Троцкий называл ликвидацию Южного фронта. Но положение РСФСР на её западных границах постепенно улучшалось. 22 декабря 1919 г. остатки Северо-Западной армии ген. Юденича перешли на территорию Эстонии. Последние две недели при отходе царил полный хаос. Отношение эстонцев было откровенно враждебным. В последние дни, когда всем стало ясно, что судьба армии решена, эстонцы начали грабеж её обозов и имущества.
31 декабря 1919 г. РСФСР и Эстония заключили перемирие. Накануне, 30 декабря 1919 года, латыши подписали соглашение о совместных с поляками действиях против Советской России, которые должны были начаться 3 января 1920 года. Латышские войска (10 тыс. чел.) и польские (30 тыс. чел.) составляли единую группировку под командованием генерала Эдуарда Рыдз-Смиглы. Союзники уже договорились о разделе захваченного имущества. Военные и продовольственные трофеи должны были поступить латышской стороне, подвижной состав железной дороги — делиться пополам. Польское командование ждало разочарование — на фоне успехов Советской власти латыши не рвались в бой. 7 января 1920 г. Красная армия взяла Таганрог и Новочеркасск, где были захвачены огромные трофеи. 9 января красные взяли Ростов-на-Дону. Эвакуировать Таганрог и Ростов-на-Дону не удалось, солдаты отходящих армий громили города. Фронт Добровольческой армии был рассечен, Донская армия была отрезана от Кавказской. Взяв под контроль Донбасский район, Красная армия разрезала территорию, контролируемую Вооруженными силами Юга России, и их фронт надвое. Теперь советское командование ставило задачу добить остатки армий Деникина. Одновременно началась зачистка Правобережной Украины от петлюровцев.