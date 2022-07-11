В Сети жители Южной Кореи обсудили то, как смерть бывшего премьер-министра Японии может повлиять на экономическую политику страны-соседа.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно выводам южнокорейских и японских экспертов, опубликованных в телепрограмме канала KBS, кончина бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ может повлиять на экономическую политику Японии.

Сообщается, что Синдзо Абэ пришёл к власти в условиях экономических трудностей, которые в Японии назвали «двумя потерянными десятилетиями».

В 2013 году он провозгласил новую экономическую политику, которую прозвали «абэномикой» и которая была направлена на повышение конкурентоспособности экспорта за счёт стимулирования экономики на основе низкой стоимости японской валюты — иены.

Даже после того, как Абэ ушёл в отставку, его экономическая политика продолжалась. Однако сразу после его кончины на японском фондовом рынке появились предпосылки изменения курса иены.

Официальное интернет-представительство президента России Синдзо Абэ

По мнению профессора-японоведа Ли Чжи Пхёна из Университета иностранных языков Хангук, на смену «абэномике», которая была направлена на поддержку крупных компаний-экспортёров, может прийти политика «нового капитализма», предусматривающая равномерное распределение средств между компаниями-производителями.

Напомним, 8 июля в ходе уличного выступления в городе Нара бывший военный моряк Ямагами дважды выстрелил Абэ в спину из дробовика. Экс-премьер-министр Японии скончался в больнице через несколько часов после госпитализации. Ему было 67 лет.

«Те, кто не страдал, будут оплакивать его. Что вы можете сказать стране и её народу, которые не знают о том, какой ущерб нанесла Япония Южной Корее? Можем ли мы оплакивать такого человека? Они не сознались в военных преступлениях, запретили экспорт высокотехнологичных материалов, пересмотрели мирную конституцию, чтобы вновь стать военной державой», — рассуждает qual***.

«Умер потомок людей, которые убивали корейский народ… Как можно скорбеть о таком?» — недоумевает lhsl***.

«Абэ умер, а весь мир скорбит? Вы шутите?» — вопрошает dong***.

«Кто по нему скорбит? Покажите пальцем», — требует dydr***.

«Ему так нравилось посещать храм Ясукуни. Надеюсь, он будет хорошо проводить время в аду вместе с военными преступниками, таблички которых хранятся в том храме», — пишет chul***.

«Грустно, что его застрелили, но оплакивать его я бы не стал», — сообщает golg***.

«Какие соболезнования, поздравлять надо!» — считает jira***.

«А может, дата его смерти станет национальным праздником?» — интересуется yyoy***.

«Япония должна измениться и начать всё с начала», — призывает hott***.

«Это явно было покушение. Даже при убийстве Джона Леннона и Кеннеди говорили, что их убил какой-то человек, но на самом деле это было сделано в политических целях. Я просто в этом уверен. Абэ просто не пришелся им по вкусу, и его решили заменить кем-то другим», — утверждает proc***.

«Кто будет следующим?» — интересуется bums***.

«Оплакивать того, кто замешан в искажении истории? Это смешно», — пишет like***.

«Он был действительно хорошим лидером Японии», — считает xodu***.

«Он должен был уйти ещё раньше. Слишком поздно сошел на тот свет», — смеется now3***.