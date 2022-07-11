Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая претендует на пост премьер-министра, заявила, что намерена обеспечить победу Украины над Россией. Об этом она написала колонку в газете The Telegraph.

Policy Exchange Лиз Трасс

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Обещание политика обсудили в мессенджере Telegram.

«Западный мир забывает: чем больше Россия сражается, тем сильнее она становится. Этот факт много раз доказан временем», — написал Андрей З.

«Зима близко. Ее карьера продлится недолго. Выяснится информация о еще какой-нибудь вечеринке», — предположил Overflow.

«Интересные у них предвыборные обещания, показательные очень», — с сарказмом подметил Anton S.

«Бориска [Джонсон] ещё сверхадекватным покажется на её фоне», — считает Alexandr L.

«Ее бы уверенность да в правильное русло…» — написала одна из участниц обсуждения.

«Пущай сначала в школу сходит, географию подучит», — с сарказмом добавила Лиза.

«Все-таки хотят потопить остров…» — шутит Al. exe.

«Все по старому сценарию, история Джонсона ничему не научила? Да уж, некогда великая Британия в очередной раз показывает, что англосаксы отупели и обмельчали», — отреагировал Александр Д.

«Неужели граждане Англии хотят продолжать этот конфликт долго? Наоборот, простому человеку лучше, чтобы Украина быстрее мир подписала и ситуация стабилизировалась в мире, а она продолжать войну призывает! Так кто за неё голосовать будет?» — задался вопросом Fast

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Ещё одна зацикленная на России», — написала Алена.

«Не знаю, кто как, но я за то, чтобы выбрали именно её. Шоу должно продолжаться. Цирк не может быть без клоуна. Все равно там никого здравомыслящего и переживающего за свое население нет — все только о личном достатке пекутся», — считает Виктор.

«Как женщина может быть такой кровожадной? Ведь от ее политики гибнут мирные жители, в частности детишки», — отметила Оксана.

«Так себе политическое заявление. Сразу себе подписала неявку», — написал Konstantin M.

«Думаю, что нам это даже выгодно, когда на Западе такие клоуны у руля. Они сами за нас всё сделают и развалят, наконец, уже этот загнивающий Запад», — добавил Ivan N.

«А что там недавно совсем Борька [Джонсон] говорил, рассуждая, что если бы президент России был женщиной, то не начал бы СВО. Хорошо, как заказывали, теперь ваш премьер будет женщиной, ждем, что дальше. Может, она все и закончит, следуя его логике», — смеется Оксана

U.S. Department of State Борис Джонсон

«Они все ещё надеются, что Путин с ними в покер играет. А он играет в шахматы. И с ее куриными мозгами ей не выиграть партию», — написала Ирина.

«У них уже стало доброй традицией, побыв несколько месяцев на посту министра иностранных дел, пересаживаться в кресло премьера с последующей позорной отставкой. Трудно им понять, что, если прыгать на тех же граблях, что и твои предшественники, ничем новым это не закончится», — подытожил Максим.