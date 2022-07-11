Нынешнюю глобальную структуру власти можно охарактеризовать как модифицированную биполярность. Несмотря на рост расходов в НАТО, оплотом западной военной мощи, в том числе в части ядерного сдерживания, будут по-прежнему Соединенные Штаты. Несмотря на многочисленные уязвимости, мощь Китая по сравнению с Соединенными Штатами, несомненно, нарастает. В теории биполярности одна несверхдержава не может существенно изменить глобальный баланс сил в пользу одного полюса. Россия имеет особый статус, учитывая, что она обладает ядерным паритетом с США в сочетании с огромным богатством ресурсов, относительно внушительным потенциалом обычных вооружений и влиянием в своем регионе и на глобальном Юге, пишет Иеремия Розман в статье, вышедшей 9 июля в The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

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Россия не сверхдержава, но она может склонить баланс в сторону того или иного полюса. Теория реализма баланса сил политолога Кеннета Вальца предполагает, что более слабые державы, как правило, сотрудничают, чтобы «балансировать» против более сильной державы. В варианте «баланса угроз» политолога Стивена Уолта ожидается, что государства будут балансировать не обязательно с самым могущественным государством, но с тем государством, которое представляет для их наибольшую угрозу. В сегодняшней системе модифицированной биполярности актуален вопрос, с кем будет объединяться и против кого будет балансировать Россия. При прочих равных условиях в «большой игре» глобального соперничества за гегемонию Соединенные Штаты должны стремиться к тому, чтобы Москва была на их стороне, а не на стороне Китая. Однако политика США и Запада в отношении России грозит привести к обратному результату.

Китай находится на подъеме, и его мощь растет быстрее, чем у Соединенных Штатов. В настоящее время только Китай имеет возможность конкурировать с Соединенными Штатами в дипломатическом, информационном, военном и экономическом плане. Китай и Россия являются «ревизионистскими державами», которые из-за их форм правления и территориальных амбиций чувствуют себя обделенными нынешним глобальным порядком, в котором доминируют США. Как объяснила старший научный сотрудник Брукингского института Анджела Стент, и Китай, и Россия «стремятся создать «пост-западный» глобальный порядок, который учитывает их интересы и способствует авторитарному правлению».

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Теория перехода гегемонии предполагает, что по мере появления потенциальной новой сверхдержавы ее начинает не устраивать существующий порядок, в связи с чем такая держава начинает искать свое «место под солнцем». По мере усиления Китая он, вероятно, будет стремиться пересмотреть глобальный порядок, который в настоящее время поддерживается жесткой и мягкой силой США и в котором глобальной резервной валютой является американский доллар. Нынешний мировой порядок отдает приоритет ценностям и нормам, включая национальный суверенитет и свободу судоходства и торговли.

(сс) IvanStudenov Контейнеры для перевозки товаров

Китай хотел бы пересмотреть этот порядок, чтобы он соответствовал его авторитарному имиджу, с возможностью безнаказанно доминировать над своими соседями и разрешать споры с помощью принуждения и, если необходимо, силы. Точно так же Россия обладает такой же «авторитарной политической системой», как и Китай, а также подобно ему стремится пересмотреть свою территорию и влияние силой и принуждением. Благодаря этому они становятся естественными партнерами, преследующими общую цель ослабления и, в конечном счете, уничтожения глобального порядка, в котором доминируют США. Однако Китай также представляет угрозу для России, и у них есть история территориальных споров и подозрительности друг к другу. Проницательная внешняя политика США стремилась бы использовать эти противоречия. В настоящее время делается наоборот.

Соединенные Штаты, Великобритания и большая часть Запада публично настаивают на максималистском видении победы Украины над Россией, в рамках которой они намерены добиваться изгнания всех российских войск со всей украинской территории, включая территорию, оспариваемую или контролируемую Россией с 2014 года. Такой подход, вероятно, повлечет за собой годы продолжающегося кровопролития, разрушений, финансовой и военной поддержки Запада и риска эскалации. Из-за этого конкуренции с Китаем уже нанесен урон по двум ключевым направлениям.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация России

Во-первых, в рамках этого подхода расходы и внимание США концентрируются на Европе, и их остается меньше для использования в Индо-Тихоокеанском регионе. Во-вторых, попытки экономической и политической изоляции России приведут к более тесному экономическому и военному партнерству с Китаем, что создаст угрозу создания авторитарного блока, обладающего огромными ресурсами, живой силой и военными арсеналами. Возникновение глобальной силовой структуры с участием объединенных Китая и России против США нежелательно и не нужно.

Есть три возможных треугольных конфигурации глобального баланса сил в будущем. Во-первых, Россия может остаться неприсоединившейся, что в значительной степени характеризовалось динамикой после окончания Холодной войны.

Во-вторых, по мере того как Соединенные Штаты и их демократические союзники изолируют Россию, они могут сблизить Россию и Китай: эти автократии стремятся создать альтернативный порядок, состоящий из тех, кто не входит в западный клуб «хороших демократических игроков». На это намекнул министр иностранных дел России Сергей Лавров, заявив, что между Россией и Западом опускается новый «железный занавес».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Наконец, Соединенные Штаты могли бы убедить Россию в том, что, несмотря на аналогичную авторитарную модель, Китай представляет большую угрозу ее интересам и суверенитету.

Соединенные Штаты также могли бы предложить России сотрудничество в области экономического и технологического развития и общих интересов безопасности, если в Европе будет установлен последовательный и взаимоприемлемый порядок. Москва выразила готовность к «диалогу о стратегической стабильности и нераспространении ядерного оружия», несмотря на продолжающийся конфликт на Украине. Более тесное сотрудничество между Соединенными Штатами и Россией является оптимальной конфигурацией силы для сдерживания все более мощного Китая, особенно потому, что оно позволит Соединенным Штатам завершить свой «поворот к Азии» — цель, которую своей главной задачей национальной безопасности США более десяти лет назад считала администрация Барака Обамы. Но окно для завершения разворота, возможно, уже закрылось или, по крайней мере, быстро закрывается.

Хотя нынешнее настроение делает этот третий результат маловероятным, история дает параллели, которые предполагают возможность и полезность партнерства на основе интересов и предупреждают об опасностях отказа от них. Например, Великобритания и Франция — обе демократические страны — по понятным причинам были против партнерства с «авторитарным и агрессивно коммунистическим» Советским Союзом в преддверии Второй мировой войны. Это помогло подтолкнуть напуганный Советский Союз к выгодному «союзу» с Германией — собратом по автократии, — поскольку он отчаянно искал дополнительное время для подготовки к неизбежной войне. И наоборот, политика США при президенте Ричарде Никсоне стремилась уравновесить Китай против Советского Союза, чтобы успешно уменьшить мощь коммунистического блока, делая шаги навстречу коммунистическому Китаю.

В рамках реалистического подхода, учитывающего как силу, так и решимость, делались бы попытки добиться уступок по Украине и НАТО в пересмотре европейского порядка безопасности, который до сих пор предполагает устаревшую позицию полного асимметричного превосходства Запада над Россией, существовавшую в конце холодной войны. Нынешний конфликт на Украине не исключает такой возможности. Напротив, это полезная демонстрация возможностей России, которые в значительной степени недооценивались. Возможно, если бы военные возможности России были известны, конфликта можно было бы избежать. Его также можно было предотвратить с помощью жесткой дипломатии по мере эскалации кризиса. Однако, к сожалению, этого так и не произошло.

Конфликт на Украине развивался как в выгодном, так и в невыгодном для Запада и Украины по отношению к России русле. Противостояние выявило военные «слабости» России, укрепило сплоченность НАТО и показало, что Украина готова и способна воевать. Однако Россия также добилась оперативных успехов, в том числе почти отрезав Украину от моря, захватив обширные полосы ее промышленных регионов и сокрушив ее экономику. Эти успехи она может использовать позже в качестве козыря. Украина показала себя гораздо лучше, чем ожидалось, но все еще маловероятно, что она сможет вернуть утраченные территории. В отсутствие надежного режима прекращения огня или мирного соглашения конфликт будет по-прежнему кровопролитным и нестабильным. По мере того как украинские потери и экономическая разруха продолжают расти и отражаться на глобальном уровне, например, усугубляя нехватку продовольствия и энергии, в какой-то момент Западу придется выбирать между тем, чтобы и впредь стремиться обеспечить максимальную победу Украины, или тем, чтобы убедить Киев согласиться умерить свои цели и пойти на заключение соглашения.

Урегулирование вокруг Украины должно укрепить НАТО, но оно также должно учитывать интересы России, как бы неаппетитно это ни звучало, и восстановить отношения с Россией посредством торговли и дипломатии. Запад может объяснить России, что усиление его военной мощи является результатом конфликта, который она развязала на Украине, но что эта мощь может быть сведена к прежним показателям, если Россия предпримет шаги по восстановлению взаимного доверия. Конечная цель должна заключаться в достижении стабильного европейского порядка безопасности. Затем Соединенные Штаты могли бы использовать такое развитие событий, чтобы оторвать Россию от Китая и сблизить ее с Западом. В прошлом у России были территориальные споры с Китаем. В настоящее же время Москва опасается растущего влияния Китая и не желает подчиняться ему в качестве «младшего партнера».

Тем, кто утверждает, что придерживаться курса и списывать Россию со счетов как вечного изгоя — лучший вариант, важно понимать, что Россия способна поддерживать крайне разрушительное противостояние на истощение на Украине в течение длительного времени. Она также может добиться дальнейших успехов, если западное оружие не компенсирует украинские потери на поле боя достаточно быстро, чтобы переломить ситуацию, и время, похоже, не на стороне Украины. Россия также остается единственным ядерным соперником Соединенных Штатов, и у нее есть ядерная стратегия «эскалации ради деэскалации», которая, по словам экспертов, «снижает планку применения ядерного оружия до ужасающе низкого уровня». Из-за этого продолжение конфликта на Украине становится еще более рискованным. Кроме того, страны НАТО рискуют серьезно истощить свои арсеналы важных вооружений по мере затягивания конфликта.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Зависимость России от Китая в плане пополнения запасов важнейших компонентов свидетельствует о еще одном вопиющем риске продолжения подпитки военных действий на Украине. В условиях санкций Россия нашла новых покупателей, таких как Китай, на свою дешевую нефть, что, отчасти благодаря политике Запада, принесло Москве рекордную прибыль. В настоящее время Россия зарабатывает на продаже нефти больше денег, чем до введения санкций. Кроме того, в то время как Соединенные Штаты и их партнеры успешно изолировали Россию от Запада, Россия успешно борется за влияние на Глобальном Юге, особенно в Африке, как и Китай. Между тем стратегические позиции западных демократий более уязвимы к политическим потрясениям из-за роста цен и надвигающейся глобальной рецессии.

По мнению автора, «неэффективность» российских вооруженных сил на Украине является хорошей новостью, поскольку показывает то, что Россия не представляет реальной военной угрозы для НАТО. Кроме того, такое развитие событий заставит Пекин задуматься о целесообразности возвращения Тайваня.

Отговаривать Украину от ее «морально обоснованных» целей в пользу переговоров с «хулиганом» — дело неприятное, но это гораздо лучший результат, чем сохранение нестабильности и единого авторитарного блока, выступающего против Запада. Это оценка, основанная на интересах, а не на этике. Хотя, как недавно заметил политолог Дэвид Полански, «суждения, сделанные с трезвым взглядом на собственные интересы, с большей вероятностью приведут к справедливым и достойным результатам, чем те, которые вынесены из чувства оскорбленной справедливости из-за более ограниченного характера первых».

По этой причине США как фактическому лидеру Запада необходимо дать своим гражданам, украинскому народу и остальному миру, затронутому нынешним конфликтом, трезвую оценку рисков и издержек противостояния на Украине. Трезвая оценка предполагает, что Соединенным Штатам следует избегать создания китайско-российского альянса только потому, что им лучше наказать Россию и поддержать Украину, чем мыслить стратегически и делать трудный выбор.