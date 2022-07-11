Украинские военные получили задачу отвоевать южную часть Украины. Об этом 10 июля заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете The Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Мы понимаем, что политически это крайне необходимо для нашей страны. Президент отдал приказ главнокомандующему вооруженными силами разработать план», — сказал он.

Глава оборонного ведомства Украины добавил, что численность украинской армии на данный момент составляет «примерно 700 тыс. человек», а в целом Киев может задействовать для участия в военных действиях порядка «1 млн человек вместе с Национальной гвардией Украины, полицией и пограничниками».

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Некоторые участники обсуждения предположили, что Запад дал понять Зеленскому, что Украина им не нужна, если у нее не будет выхода к морю. Иные также предположили, что Киев должен продемонстрировать западным странам «победу», чтобы дальше требовать помощи у Запада.

«Зеленскому, походу, за каждый день войны деньги на счёт падают, вот он и тянет как может», — отреагировал один из участников обсуждения.

«Миллион насильно мобилизованных с черенками от лопат? Я себе представляю, какую бойню мобилизованным готовят эти шизоиды: толком без обучения, с не пойми каким оружием, без толкового слаживания, под артиллерию и опытные части в обороне. У меня есть подозрение, что эти тысячи гробов — чтобы у родственников погибших вызвать ненависть к России», — поделился Mark.

«А что, о готовящемся наступлении теперь принято предупреждать?» — задался вопросом easy breezy.

«С них-то станется столько народа собрать. Другое дело, насколько они обучены. И будет ли наша армия реально серьёзно в дело впрягаться. Ибо сейчас слишком уж цацкаемся да миндальничаем. Можно было все закончить гораздо раньше. Но жалеем мирных жителей», — отреагировала Darya

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинские военные

«Отвоевать весь юг! Зеленский этими словами обманывает наивных патриотов. Для начала всё это надо мобилизовать, далее оснастить, подготовить склады и пункты, запастись топливом, найти немереное количество техники, найти дефицитную авиацию, попутно во всё это дело будут летать «калибры», «искандеры»… и т. д… Так и представляю, как чуваки, которые ещё вчера валялись на диване, идут брать юг», — смеется Артем.

«Очередная украинская авантюра, которая закончится десятком тысяч трупов. Клоуну кровь из носу нужно продемонстрировать Западу какую-то перемогу (победу. — М. Р.), показать, что его армия способна наступать и отвоевывать, иначе поддерживать его режим больше никто не будет. Вкладывать десятки миллиардов в проект, терпящий поражение за поражением, Запад больше не хочет», — подчеркнула Кристина С

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Этот гадёныш понимает, точнее, ему англосаксы объяснили, что без выхода к морю Украина им не нужна. Суетится гадёныш», — не выдержал один из участников обсуждения.

«Сколько ещё этот комик будет мобилизовывать и отправлять на верную смерть украинцев?.. Сам прекрасно знает, что Украина в любом случае потерпит поражение», — отреагировал Михаил.

«Понимает либо получил ультиматум, что без портов Украина никакому НАТО/ЕС и т.д. не нужна…» — пишет Alexandra B.

«Какое-то сакральное число у них — миллион. На днях один хвастался, что миллион у них уже воюет, включая тероборону. И опять один миллион понадобился. А первый-то куда дели?» — недоумевает Tatiana F.

«Думаю, что с пляжей и ночных клубов миллионную армию не собрать», — подытожила Елена Ч.