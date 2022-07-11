Бывший президент Польши Лех Валенса призывает уменьшить численность населения России до 50 млн человек.

Piotr Drabik Лех Валенса

Политик заявил изданию Le Figaro о том, что это нужно для обеспечения безопасности в мире. Добиваться этого Валенса предлагает в том числе через смену власти.

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Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения критически оценили слова политика, указав на то, что на Западе даже уже не стесняются делать подобные заявления.

«Пора Польшу делить… Вот только было бы чего делить…» — отреагировал Игнат.

Иван Шилов ИА REGNUM Карта Польши

«У этих старикашек обострение какое-то? Как бы напомнить о себе? А! Точно! Надо что-то сказать про уничтожение России!..» — пишет Ольга С.

«Ему на кладбище прогулы ставят, а он тут Россию сокращать мечтает! Дедуле на дачу бы — к земле привыкать», — пишет galka_grn.

«Сволочь! Вот уж точно про поляков говорят, что это гиены Европы, только и умеют, что гадить и питаться падалью», — не выдержала Galina G.

«Надо бы в этот раз разобраться с Польшей окончательно. Пора освободить братьев-славян от их устаревших догм», — отметил «Юстас — Алексу».

«Очередная мумия из клуба «Были и мы рысаками». Есть традиция Польшу сокращать, Россию сокращать традиции нет», — написал ts_o_a.

«Освободить нужно Польшу от олигархов. И дать им свободу…» — отреагировал I am.

theSOARnet Польша

«К некоторым старость приходит одна, без мудрости», — шутит Anita.

«Я правильно поняла, что он просится в состав РФ?» — с юмором поинтересовалась МариАнна9963.

«Кое-кто тоже пришёл в 41-м с намерением сократить славянское население нашей страны на 30 миллионов. Можем повторить…» — написала Nata.

«Что другому пожелаешь, то вернётся тебе сторицей», — добавил Макс Т.

«Я не пойму, ему-то какая разница, сколько жителей в России? Это же у них там энергетический и продовольственный кризис, а в России ресурсов хватит на всех», — отметила Алена.

«Скоро соседями станем, тогда посмотрим, как петь будете, гниды фашистские! А пока мечтайте и внимательней смотрите на Украину, может просветление в мозгу настанет…» — пишет Татьяна С.

«Польша умножится на ноль», — не выдержал Роман.

«И ведь не боятся уже в открытую говорить! А почему наши не заостряют на этом внимание «демократических» стран, просто было бы интересно послушать их тупое блеяние и отмазки», — отреагировала Natalie.

«Все знают, что русские имеют славную традицию примерно раз в сто лет давать европейцам по щам и разгонять их по домам. Но большинство не упоминает и о другой славной традиции: примерно раз в сто лет кроить и делить Польшу», — иронизирует Konstantin M.

«Польша задержалась на карте мира… Пора в историю», — с сарказмом пишет Александр К.

«Европейский гуманизм, такой европейский… Как, впрочем, и остальные их «ценности». Несите новую Европу, эта уже протухла», — подытожил Sergey S.