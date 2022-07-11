Как и ожидалось, проведение выборов в верхнюю палату советников японского парламента через два дня после гибели от рук бывшего матроса японских «сил самообороны» Синдзо Абэ, видного политика, долгие годы возглавлявшего правительство Японии и правящую Либерально-демократическую партию (ЛДП), побудило часть обычно не голосующих японцев из чувства сострадания проголосовать за эту партию. Явка избирателей составила 52,05 процента, что выше, чем 48,8 процента на предыдущих выборах в верхнюю палату в 2019 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Понимая возникшее неожиданно преимущество ЛДП, оппозиционные партии попытались отложить проведение выборов в связи с шокировавшим японский народ убийством. Но премьер-министр Японии Фумио Кисида настоял на проведении выборов в установленный срок. В результате ЛДП удалось одержать победу на выборах.

«Правящая партия Японии одержала убедительную победу на воскресных выборах в палату советников, что поможет силам, выступающим за поправки к конституции, сохранить большинство в две трети голосов, необходимое для пересмотра Основного закона страны. Пересмотр Конституции является недостигнутой целью бывшего лидера Синдзо Абэ, чье убийство несколькими днями ранее потрясло нацию», — отмечает сегодня японское информационное агентство «Киодо цусин».

Либерально-демократическая партия получила 63 места, или более половины из 125 мест, которые оспаривались парламентскими партиями.

В целом же ЛДП и ее партнер по правительственной коалиции — буддистская партия «Комэйто» — получили в общей сложности 76 мест, комфортно сохранив большинство в верхней палате парламента, состоящей из 248 членов.

Лагерь сторонников конституционных поправок, включающий коалицию ЛДП — «Комэйто», а также две оппозиционные партии и независимых, получил 179 мест в верхней палате. Вместе с 84 местами, которые не оспаривались на нынешних выборах, преодолен порог в 166 мест, необходимый для принятия решения о проведении общенационального референдума о согласии или несогласии народа менять Конституцию Японии. Отметим, что положения послевоенной «пацифистской» Конституции Японии еще ни разу с момента принятия в 1947 году не пересматривались.

(сс) Wiiii Здание парламента Японии

Результат ЛДП — лучший с 2013 года. А основная сила оппозиции — Конституционно-демократическая партия Японии (КДПЯ) получила всего 17 мест, потеряв шесть оспариваемых мест, которые она занимала до выборов. Лидер КДПЯ Кэнта Идзуми признал поражение, заявив:

«Я воспринял это как нежелание избирателей отойти от ЛДП и доверить нам управление правительством».

Выступая на пресс-конференции, которая началась поздно вечером в воскресенье, Идзуми сказал, что партийные руководители несут ответственность за результат, но он не уйдет с поста главы партии.

В то же время называющая себя оппозиционной «Ассоциация обновления Японии», выступающая за конституционную реформу, получила 12 мест, что добавило шесть к их общему количеству мест в палате.

Воодушевленный победой и рассматривающий ее и как поддержку его кабинета премьер Кисида заявил:

«Выборы, которые являются основой демократии, столкнулись с насилием, и то, что выборы были проведены, имеет большое значение. Я буду продолжать усердно работать, чтобы защитить демократию».

При этом он также пообещал продвигать планы по внесению поправок в Конституцию:

«Мы еще больше углубим парламентские дебаты по Конституции, чтобы можно было составить конкретное предложение по поправкам».

(сс) Официальное интернет-представительство президента России Фумио Кисида

(сс) Noukei314 Кэнта Идзуми

Однако одно дело получить поддержку сочувствующих ЛДП в связи с гибелью Абэ, и другое — обеспечить большинство на референдуме об отказе от «мирных» статей Конституции. Судя по опросам, в этом вопросе нация раскололась на две почти равные половины. К тому же изменение Конституции имеет и весьма важный международный аспект.

«Предложения ЛДП по конституционной реформе включают в себя внесение поправок в статью 9-ю об отказе от войны, что является чувствительным вопросом для Южной Кореи и Китая, которые пострадали от милитаризма Японии во время войны. Правящая партия стремится положить конец дебатам о конституционности Сил самообороны, прямо упомянув их в Основном законе», — отмечает «Киодо цусин».

Следующие парламентские выборы должны состояться в 2025 году, если нижняя палата не будет распущена и объявлено досрочное голосование. Тем самым в известной степени Кисиде дан «карт-бланш» на создание в стране пресловутого «нового капитализма», имеющего целью, как отмечает «Киодо», «перераспределение богатства».

Однако сможет ли Кисида что-то делать для народа, в частности, в связи с ростом цен на электроэнергию, топливо и продукты питания? Ведь он провозглашает, по сути, политику «пушки вместо масла», обещая вдвое увеличить военные расходы, доведя их для начала до 2% ВВП, наращивать существующие и создавать новые виды и рода войск, воссоздать в Японии мощный военно-промышленный комплекс. А также расширять и увеличивать число дорогостоящих военных маневров с США и другими странами НАТО, сколачивать нацеленные против Китая и России новые военные блоки.

Голосование из чувства сострадания, конечно, понять можно, но не воспримет ли Кисида успех своей партии на выборах как поддержку его лично и провозглашаемого им курса на восстановление Японии в качестве военной державы?