Пороги европейского суда, как оказалось, обивают не только российские олигархи, но и бывшие высокопоставленные чиновники Украины и их дети. Против санкций Евросоюза от семьи бывшего президента Украины Виктора Януковича подано два иска, и ещё два — от семьи бывшего украинского генпрокурора Виктора Пшонки. Что же ищут экс-чиновники в европейском суде? Подробности — в материале ИА REGNUM.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Напомним, Евросоюз с весны 2022 года ввёл в отношении граждан России и юрлиц несколько пакетов санкций, но практиковать подобные взаимоотношения стали с 2014 года. Некоторые фигуранты санкционных списков кочуют из одного в другой уже восемь лет. Кто-то оспаривает, а кто-то махнул рукой. Например, миллиардер Аркадий Ротенберг в 2016 году в суде Европы отменил часть санкций, введенных в отношении него в 2014 году, так как суд счёл, что авторами документа использовались слишком расплывчатые заявления, которых недостаточно для обоснования ограничительного характера. Но санкции предыдущих лет так и остались действующими. Если судить по базе Евросуда (curia. europa.eu), то уже порядка 40 российских предпринимателей, в том числе фигурантов списка Forbes, пытаются оспаривать решения Евросоюза. Среди заявителей отметились Роман Абрамович, Михаил Фридман, Петр Авен, Геннадий Тимченко, Александр Пономаренко.

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Украинские экс-чиновники против Евросоюза: детали

В базе евросуда появились и не менее известные лица Украины — бывший президент Виктор Янукович, его сын Александр, бывший генпрокурор Украины Виктор Пшонка и его сын Артём (дела T-257/22, T-256/22, T-244/22 и T-243/22). Во всех случаях ответчиком выступает Совет Европейского союза.

Из карточки по делу Виктора Януковича следует, что он пребывает в Ростове-на-Дону (Россия), а представлять интересы будет B. Kennelly.

(сс) Администрация президента России Виктор Янукович

Истец требует аннулировать решение Совета от 3 марта 2022 года в части, которая касается ограничительных мер в отношении него. Также он настаивает на том, чтобы ответчик оплатил все расходы по этому иску.

В своём иске Янукович заявил, что Совет не проверил и не мог проверить, что решение украинских властей, на которое он опирался при включении заявителя в список, было принято в соответствии с его фундаментальными правами ЕС на защиту и на эффективную судебную защиту. Обвиняет экс-президент Украины Совет Евросоюза и в том, что тот допустил явные ошибки в оценке, так как были приняты материалы, предоставленные украинскими властями, без надлежащего изучения и без учета неточностей, выявленных заявителем. По мнению истца, Совет должен был провести дополнительную проверку и запросить дополнительные доказательства у украинских властей в свете замечаний заявителя и представленных им оправдательных доказательств. Указал заявитель и на то, что ограничительные меры действуют уже восемь лет и снова были наложены на основании досудебных расследований, которые так и не завершены.

Александр Янукович (в карточке местом пребывания указан Санкт-Петербург), также попавший под мартовские санкции, использует абсолютно те же аргументы в своём заявлении.

Виктор Пшонка, который в 2010–2014 годах занимал пост генерального прокурора Украины, заявил, что совет Евросоюза не действовал с должной осторожностью и вниманием при принятии оспариваемого решения, так как до принятия оспариваемого решения он не рассмотрел доводы заявителя и представленные им доказательства, подтверждающие его позицию, а основывал своё мнение в первую очередь на информации, предоставленной украинскими учреждениями, и не запросил никакой дополнительной информации о ходе расследований на Украине. Посчитал Пшонка нарушенным и своё право на собственность, отметив, что ограничения несоразмерны, выходят за рамки необходимого и являются нарушением гарантий международного права по защите права заявителя на собственность. Бывший прокурор также уточнил, что считает нарушенными и своё право на справедливое судебное разбирательство, презумпцию невиновности и право на защиту частной собственности.

Его сын — Артём Пшонка (бывший депутат Украины от Партии регионов) продублировал позицию своего отца.

(сс) ВАДИМ ЧУПРИНА Виктор Пшонка

Заявления поступили в базу суда Европы во второй половине июня 2022 года и пока не рассмотрены.

Примечательно: в 2019 году с Януковича через суд сняли часть санкций, в частности, была аннулирована заморозка фондов. Решение касалось и Александра Януковича, а также Пшонки и его сына.

В апреле 2021 года Пшонка и Янукович стали также фигурантами санкционного списка Украины, который подписал нынешний глава Владимир Зеленский.

Фигуранты: Янукович и Пшонка

Рассмотрим подробнее фигуры самих заявителей.

Виктор Пшонка трудовой путь начинал в Краматорске, в разные годы был прокурором Донецкой области, замгенпрокурора Украины, а также занимал пост генпрокурора Украины — с ноября 2010 года по 22 февраля 2014 года. На своём последнем посту Пшонка известен среди прочего и внедрением в 2012 году единого реестра досудебных расследований, в котором фиксировались жалобы и заявления об уголовных правонарушениях на Украине. Предполагалось, что система сделает невозможным сокрытие преступлений.

В 2014 году на Украине произошёл государственный переворот, в результате которого свои должности потеряли как Пшонка, так и Виктор Янукович (уроженец Донецкой области), занимавший пост президента с 2010 года. И Пшонка, и Янукович, а также их сыновья на Украине стали фигурантами уголовных дел.

(сс) spoilt.exile Майдан на Украине

В 2019 году поговаривали, что Янукович готовится к возвращению на Украину. Со ссылкой на адвоката отмечалось, что бывший президент Украины намерен привлечь к ответственности тех, кто осуществил государственный переворот на Украине в 2014 году.

Судя по тому, что в иске от июня 2022 года адресом Януковича фигурирует Ростовская область, на сегодня экс-президент Украины всё также остаётся в России. Как, впрочем, и его сын.

Активы в России

Чем занимаются бывшие высокие чины Украины, пребывая в России? В 2017 году одно из российских изданий упоминало, что Александр Янукович занялся бизнесом и учредил в Санкт-Петербурге ООО «Арсенал Инвест». В ЕГРЮЛ действительно есть подобная компания, созданная в мае 2014 года для управления финансово-промышленными группами. Руководит ею Алла Давыдова, а владеет Александр Викторович Янукович.

Это же ООО является единственным владельцем ООО «Арсенал Истейт» (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления), созданного в июне 2014 года. Руководит им всё та же Давыдова, и ей же принадлежит 1% доли.

По данным базы «Контур. Фокус», компания «Арсенал Инвест» за 2021 год указала выручку 900 тыс. рублей (против 4 млн рублей годом ранее) и чистый убыток 162 тыс. рублей против прибыли годом ранее — 1,4 млн рублей. ООО «Арсенал Истейт» пять лет подряд показывает чистые убытки.

Иных активов в ЕГРЮЛ за Александром Викторовичем Януковичем не числится.

Напомним, в 2013 году в рейтинге «Forbes» Янукович-младший занимал 59-е место среди 100 богатейших украинских бизнесменов. Он был основателем корпорации «Менеджмент ассетс компании» (МАКО), которая занималась строительством и торговлей, возводя крупные бизнес-центры в Донецке. Также в 2011 году Янукович-младший числился единоличным собственником Всеукраинского банка развития (ВБР). Какие активы на сегодня остались под его контролем, официально не сообщалось.