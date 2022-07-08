Новость о том, что США готовятся поставить Украине новую партию реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS стала одной из ключевых тем обсуждения в российском сегменте Telegram. Уже сейчас даже удаленные от линии фронта населенные пункты на освобожденных Россией территориях ощущают на себе последствия обстрелов из этого оружия. Теперь же Вашингтон намерен поставить Киеву новые модели РСЗО с дальностью стрельбы до 300 километров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пусковая установка

«Украина все-таки получит тактические ракеты семейства ATACMS для американских систем HIMARS. Что это значит для нас? Формирования киевского режима получат возможность наносить удары высокоточным оружием на глубину до 300 км. То есть возможности ВСУ по дальности нанесения точных ударов возрастут почти в три раза. При определенной доле везения и умения неонацистские силы смогут дотянуться до Смоленска, Брянска, Курска, Воронежа, Ростова и Севастополя. Американцы толкают киевский режим к катастрофическим для Украины сценариям», — написал телеграм-канал «Поддубный |Z|О|V| edition».

По его мнению, повода для паники нет. Американские ракеты вполне успешно можно «щелкать» российскими системами ПВО и ПРО. Но это же дает четкое понимание, что спецоперация закончится только полным разгромом неонацистов и уничтожением нынешнего киевского режима. Любой другой вариант сохраняет угрозы безопасности для России и её населения.

«Украинским русофобам нельзя оставлять ни метра территории. В противном случае и на этом метре они будут вынашивать планы реванша и угрожать спокойной жизни людей», — высказал своё мнение автор поста.

Куда более пессимистичной оценки придерживается телеграм-канал «Военный Осведомитель». Его администратор убеждён, что недооценивать угрозу дальнобойных американских РСЗО ни в коем случае нельзя. Иначе удары могут привести к серьезным последствиям.

Sgt. Jacob Harrer Американская РСЗО HIMARS

«Если информация о поставках Украине тактических ракет с дальностью до 300 км верна, а не является «уткой» американских изданий, то это не просто повод для паники, это повод кардинально пересмотреть весь подход к текущим боевым действиям. ПВО и ПРО, конечно, в теории могут поражать данные боеприпасы, однако, что мы имеем уже сейчас? Ежедневные комбинированные атаки на российские базы и склады при помощи ракет GMLPRS и «Точка-У» на глубину 80-120 км, которые, зачастую, не отражаются. Для начала в российской армии не решена уже существующая проблема с дальнобойными средствами противника, а новые ракеты лишь расширят противнику диапазон поражаемых целей, как верно было сказано, вплоть до столиц приграничных областей», — написал канал.

По его мнению, упование на силы ПВО и ПРО в данной ситуации изначально является проигрышной тактикой. Для полноценного купирования угрозы нужно находить и уничтожать именно пусковые установки, а не только пытаться перехватывать уже выпущенные ракеты.

«Но это уже вопросы к разведке, авиации, их работе во взаимодействии, а также к отрядам спецназа — например, в советское время одной из ключевых задач ГРУ был поиск и уничтожение американских ракет средней и малой дальности», — отметил автор поста.

О том, что поставка новой партии американских РСЗО киевскому режиму представляет серьезную угрозу высказался в своём телеграм-канале и военный корреспондент Александр Сладков.

«Украина ведёт войну. Мы — специальную военную операцию, как сказал наш президент: «мы на Украине ещё ничего не начинали». К моему сожалению, никто нашей человечности не оценит. Ни враг (монстры уважают только силу), ни наше общество, задающееся вопросом «чего мы тянем?». С таким подходом мы не увидим Крещатик и Дерибасовскую целыми и цветущими. Дело идет к большой дымящейся воронке, от которой будет нещадно фонить. Разве не так? Украинские военные не понимают, куда их ведут? Народ, понятно, безмолвствует, куда там, ведь «Украина всё равно победит»… Глубочайшее заблуждение», — высказался военкор.

Дарья Драй ИА REGNUM Мемориал погибшей девочке после обстрела ВСУ Донецка

По мнению писателя и ополченца Максима Фомина, более известного под псевдонимом Владлен Татарский, и Народной милиции ДНР, ЛНР, и российской армии следует предпринимать целый комплекс мер, чтобы избежать ударов HIMARS. Действия эти он подробно описал в своем телеграм-канале.

«Надо принимать меры маскировки. Возить БК гражданским транспортом, разгружать тоже в граждаке, не сосредотачивать много БК в одном месте. Кстати, надеюсь, уже сейчас, воинские части на территории РФ, которые находятся в зоне поражения «Точек-У» и HIMARS, наконец, поняли, что они в опасности? Или ещё живут в режиме мирного времени?» — написал «Владлен Татарский».