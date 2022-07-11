Сродни взрыву информационной бомбы стали для телеграм-каналов слухи о том, что какие-то неназванные «эксперты» якобы предлагают запретить военным корреспондентам освещать события в зоне специальной военной операции. Дескать, что это за «махновщина» такая, когда патриотически настроенные журналисты ищут интересные темы на передовой и рассказывают читателям об успехах российской армии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Только согласные

Многие популярные телеграм-каналы узрели в этом попытку подрывной деятельности или происки украинских спецслужб, которые пытаются устранить военкоров, лишив российское общества информации о реальном положении дел на фронтах спецоперации и переключив их внимание на вражеские информационные ресурсы, которые будут подавать информацию в невыгодном для России свете.

«Разгораются нешуточные дебаты по инициативе безликих экспертов с предложением загнать военкоров в «стойло». Скажу своё мнение. Потребитель информационного продукта, как и любого другого, всегда ищет альтернативу. По военной тематике альтернативой официальным ресурсам сейчас являются в основном ресурсы тех самых военкоров. Если кто-то попытается ограничить их жёсткими рамками, потребитель (общество) очень быстро определит это и уйдёт искать альтернативу в другом месте, которое, скорее всего, предложит и уже давно предлагает наш враг», — написал телеграм-канал «Неофициальный Безсонов Z».

В то же время автор поста предположил, что подобная инициатива так и останется нереализованной. Однако оставлять без внимания подобные вещи ни в коем случае не стоит, полагает он.

«Коллеги пишут про очередной «наезд» на военкоров. У нас как обычно действуют? Сначала всех построят в шеренгу, снабдят одинаковым РАЗРЕШЕННЫМ материалом, а потом удивляются, почему мы проигрываем в информационной войне. Ну не может солдат в чистой уставной форме в окопе цеплять зрителя. Боевые действия — это всегда драма, а идеальные образы, которые хотят видеть в больших кабинетах, выглядят далекими от реальности», — написал телеграм-канал «Свидетели Байрактара».

Никита Третьяков ИА REGNUM Российские танки на улицах Северодонецка

Автор поста отметил, что работа военных корреспондентов нравится далеко не всем. Кто-то считает, что освещающие спецоперацию журналисты путаются под ногами военных. Однако это вовсе не значит, что подобное мнение есть истина в последней инстанции.

«Есть же старый принцип: «не можешь победить — возглавь». Я хочу видеть не запреты, а направления для работы. Сильные мира сего могут обозначать темы, которые нужно подсвечивать, устанавливать красные линии и давать полную свободу в указанном направлении. Хотите реальные истории героизма на передовой? Просто откройте доступ в боевые порядки для журналистов. Пусть сами ищут! Поверьте, что в первой же роте после пяти минут общения с бойцами можно найти пару людей, чьи поступки тянут на Орден Мужества. Да, герои внешне не будут походить на тех, что взирают на нас с плакатов. И будут они не в наглаженной и чистой форме. Но сквозь сажу и пыль на их лицах любой здравомыслящий человек увидит подвиг — поймет, прочувствует то, через что им пришлось пройти и что они совершили. Только так работают законы драмы. По которой мы все живем, как ни крути», — высказал свое мнение канал.

По мнению телеграм-канала «МИГ», прощупывать почву о возможном запрете патриотически настроенных военкоров могут те, кто должен был отвечать за информационное сопровождение специальной операции. Таким образом эти чиновники попросту хотят устранить «конкурентов», которые выполняют работу лучше них, предположил администратор сообщества.

«А вообще все эти «прощупывания» на тему затыкания ртов имеют под собой банальную причину: люди, которым были выделены колоссальные бюджеты, не могут объяснить вышестоящей инстанции, каким образом у людей вообще без бюджетов охват аудитории в разы выше, чем у них. Да и аудитория посерьезнее будет. На этом скандальную дискуссию можно закрывать. (…) Но своих военкоров, как и родную Армию, надо обязательно поддерживать!» — обратился к своим подписчикам «МИГ».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Оператор с видеокамерой

Начавшуюся было панику в сообществе Telegram поспешил заглушить известный военный корреспондент Александр Коц. По его словам, тревожные сообщения на деле не более чем слухи и ни о каком ограничении работы журналистов «на передке» речи пока не идет.

«Спасибо подписчикам за беспокойство. Весь день был без связи, а тут, оказывается, военкоров собрались «ставить в стойло». Честно говоря, я не очень понимаю, почему так бурно обсуждается инициатива каких-то безымянных экспертов, озвученная на канале, который и ранее об СВО гнал откровенные порожняки. Кто предложил, что предложил, когда предложил? Где? Что тут обсуждать-то? Эти предложения ЦИПСО может штамповать по 30 в день. И за толику малую размещать в Телеграме. Будет конкретика — будем обсуждать. А так — не вижу никакого смысла. Работаем», — успокоил он в своём телеграмм-канале всех неравнодушных к судьбе военкоров.