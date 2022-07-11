Заявление бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера о том, что он не будет упускать шансов контактировать с президентом России Владимиром Путиным, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 11 июля в социальной сети «ВКонтакте».

(сс) Администрация президента России Герхард Шрёдер с президентом России Владимиром Путиным

«Ну, как бы пускай лесом идут. Мы без Германии прекрасно живём», — пишет Михаил В.

Многие пользователи пришли к выводу, что отношение европейцев к России за последнее время претерпевало большие изменения, но сейчас градус русофобской истерии стал значительно снижаться, что и позволило такому политику, как Шрёдер, продолжать общение с российским президентом.

«А вроде евротелепузики хотели победить Россию «на поле боя». А теперь разговаривать не хотят, руки пожимать стесняются. Куда делась воинственность? Там у них что-то не задалось?» — интересуется Олег Б.

«Адекватное решение умного человека. Давно пора уже сесть за стол переговоров!» — убеждён Аникий Т.

Некоторые комментаторы отмечают, что у Евросоюза нет иного выбора, кроме как возобновить диалог с Российской Федерацией.

«С Путиным нужно будет договариваться в любом случае. Европа не в том положении и не в тех условиях, чтобы диктовать России свои условия», — поделился своим мнением Святослав В.

«Шрёдер вообще-то умный мужик. Там с ними вообще напряжёнка, с умными. Видимо, он вынужден так поступать», — указывает Виктория Е.

Часть людей полагает, что действующие европейские политики не могут себе позволить вести диалог с Москвой из-за давления Америки, но вот бывшие порой позволяют себе вольности.

«Заметить хочу, что именно бывшие европейские чиновники, которые явно не в сговоре с элитами ЕС, выступают за адекватное решение украинского конфликта с Россией. Жаль, что действующие политики не осмеливаются говорить то, что думают на самом деле», — сетует Татьяна М.

«Логично, ведь все адекватные люди за дипломатическое решение конфликта, но не Байден. Байден за то, чтобы решать конфликт военным путём. Значит, он безумец. Потому что воевать с Россией может только умалишённый», — считает Дементий К.

(сс) Администрация президента России Герхард Шрёдер на церемонии инаугурации Владимира Путина

Ряд пользователей указывает на то, что Шрёдер России не друг, потому что он озабочен исключительно интересами Германии.

«Что Шрёдер, что Меркель — притворщики. Ради дешёвых ресурсов улыбались, а в то же время переписывали историю для своих граждан, развивая русофобию. Теперь же, когда настал черёд, ударили Россию в спину», — отметил Виталий К.

Нашлись и те, кто указывают, что Россия справится и без Европы со всеми своими невзгодами, так что есть Шрёдер или нет его — всё равно.

«Ещё один доброхот нашёлся. Пусть Шрёдер не беспокоится, Путин ни на какие уговоры не согласится. Только капитуляция киевского режима и глубокие извинения со стороны Европы. Угомонитесь уже, немчики, мы всё это проходили уже!» — написала Нина Е.

«Победа будет за нами. А Германия, как всегда, останется в ауте», — предрекает Евгений К.

Напомним, 10 июля бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung о том, что не будет упускать шансов контактировать с президентом России Владимиром Путиным.