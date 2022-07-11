Сеть: «Умный мужик» — бывший канцлер Германии продолжит общаться с Путиным
Заявление бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера о том, что он не будет упускать шансов контактировать с президентом России Владимиром Путиным, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 11 июля в социальной сети «ВКонтакте».
«Ну, как бы пускай лесом идут. Мы без Германии прекрасно живём», — пишет Михаил В.
Многие пользователи пришли к выводу, что отношение европейцев к России за последнее время претерпевало большие изменения, но сейчас градус русофобской истерии стал значительно снижаться, что и позволило такому политику, как Шрёдер, продолжать общение с российским президентом.
«А вроде евротелепузики хотели победить Россию «на поле боя». А теперь разговаривать не хотят, руки пожимать стесняются. Куда делась воинственность? Там у них что-то не задалось?» — интересуется Олег Б.
«Адекватное решение умного человека. Давно пора уже сесть за стол переговоров!» — убеждён Аникий Т.
Некоторые комментаторы отмечают, что у Евросоюза нет иного выбора, кроме как возобновить диалог с Российской Федерацией.
«С Путиным нужно будет договариваться в любом случае. Европа не в том положении и не в тех условиях, чтобы диктовать России свои условия», — поделился своим мнением Святослав В.
«Шрёдер вообще-то умный мужик. Там с ними вообще напряжёнка, с умными. Видимо, он вынужден так поступать», — указывает Виктория Е.
Часть людей полагает, что действующие европейские политики не могут себе позволить вести диалог с Москвой из-за давления Америки, но вот бывшие порой позволяют себе вольности.
«Заметить хочу, что именно бывшие европейские чиновники, которые явно не в сговоре с элитами ЕС, выступают за адекватное решение украинского конфликта с Россией. Жаль, что действующие политики не осмеливаются говорить то, что думают на самом деле», — сетует Татьяна М.
«Логично, ведь все адекватные люди за дипломатическое решение конфликта, но не Байден. Байден за то, чтобы решать конфликт военным путём. Значит, он безумец. Потому что воевать с Россией может только умалишённый», — считает Дементий К.
Ряд пользователей указывает на то, что Шрёдер России не друг, потому что он озабочен исключительно интересами Германии.
«Что Шрёдер, что Меркель — притворщики. Ради дешёвых ресурсов улыбались, а в то же время переписывали историю для своих граждан, развивая русофобию. Теперь же, когда настал черёд, ударили Россию в спину», — отметил Виталий К.
Нашлись и те, кто указывают, что Россия справится и без Европы со всеми своими невзгодами, так что есть Шрёдер или нет его — всё равно.
«Ещё один доброхот нашёлся. Пусть Шрёдер не беспокоится, Путин ни на какие уговоры не согласится. Только капитуляция киевского режима и глубокие извинения со стороны Европы. Угомонитесь уже, немчики, мы всё это проходили уже!» — написала Нина Е.
«Победа будет за нами. А Германия, как всегда, останется в ауте», — предрекает Евгений К.
Напомним, 10 июля бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung о том, что не будет упускать шансов контактировать с президентом России Владимиром Путиным.