Известная своими нелицеприятными высказываниями в отношении спецоперации группа «Би-2» оказалась в эпицентре нового скандала. Руководство Российского футбольного союза (РФС) пригласило музыкантов выступить на Суперкубке России по футболу, где сыграли «Зенит» и «Спартак». Если организаторы спортивного мероприятия рассчитывали таким образом порадовать зрителей, то их сомнительная задумка явно провалилась. После матча «Би-2» освистал практически весь стадион. Причём своё негативное отношение к группе высказали болельщики обеих команд. Народное негодование в отношении музыкантов стало одной из ключевых тем обсуждения телеграм-каналов.

Францишек Костшевский. Бродячие музыканты. 1884

«Петербургский «Зенит» разгромил московский «Спартак» со счётом 4:0 и выиграл Суперкубок России по футболу. Однако эта новость, безусловно, меркнет в той волне патриотизма болельщиков, которые разгневались появлением на стадионе группы «Би-2», прославившейся последнее время своей негативной позицией по отношению к проводимой ВС РФ спецоперацией на Украине. С первых минут появления музыкантов на поле весь стадион встал в гневном порыве и стал скандировать — «пошли вон, твари!». Би-2» пришлось бесславно ретироваться в подтрибунные помещения. Вот это правильная реакция. Так держать, Россия!» — сообщил телеграм-канал Readovka.

Реакция болельщиков стала своего рода бальзамом на душу всему российскому обществу, которое недоумевало, каким образом «Би-2» вообще попала на стадион Суперкубка. Вопрос этот до сих пор остаётся открытым, и популярные телеграм-каналы также не преминули им задаться.

«То, что «Би-2» освистали, — это хорошо. Но остаётся вопрос: кто наплевал на ситуацию, отношение певунов к СВО, отношение людей к ним и позвал их выступать за немалый гонорар? Фамилию хочется», — написал телеграм-канал «Андрей Медведев».

Аналогичную точку зрения высказал и телеграм-канал «Логика Маркова». По его мнению, допуск такой группы, как «Би-2», на концерт по случаю Суперкубка является подрывной деятельностью, которая может дестабилизировать обстановку внутри России.

«Тот, кто утвердил выступление группы «Би-2», это, без сомнения, противники СВО, противники политики Владимира Путина. И общество хочет знать их имена. И хочет, чтобы они не занимали влиятельных постов. Все знают, что «Би-2» выступает против СВО по освобождению Украины, а фактически выступает в поддержку западной гибридной войны против России. Пусть «Би-2» выступает перед своими, а перед всем народом — нет. Поэтому выступление группы «Би-2» перед матчем на Суперкубке по футболу в родном городе Путина — это удар в спину Путину. И если на такие удары в спину не обращать внимания, то таких ударов будет все больше и больше», — высказал свою точку зрения автор поста.

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщики на матче Суперкубка России

Масла в огонь подлили слухи о гонораре, который получила «Би-2» за свой короткий концерт. Особенно остро этот вопрос встал на фоне того, что десятки миллионов простых жителей России буквально по рублю собирают средства на гуманитарную помощь ДНР и ЛНР, а также на квадрокоптеры, прицелы и амуницию для военнослужащих народных республик.

«Гонорар «Би-2» за 15 минут выступления на Суперкубке составил €50К плюс первый класс до Санкт-Петербурга и ночь в отеле Four seasons», — сообщил телеграм-канал «Образ будущего».

При этом к заявлениям о том, что музыканты якобы выступили на Суперкубке бесплатно в телеграм-каналах восприняли, мягко говоря, с недоверием.

«Ага, «Би-2» бесплатно выступили. Ну кому вы чешете? Я знаю цены на всех артистов страны. И знаю, кого можно заставить выступить по звонку и кого нет. Дюков, Алаев, вы бы ещё объяснили свою позицию по Крыму. Что значит, у РФС нет возможности включить крымские команды в свои турниры? То есть для РФС какие-то международные бандитские структуры вроде ФИФА и УЕФА, которые ограбили наши клубы, разрешив легионерам останавливать контракты, которые отовсюду исключили наши команды и нашу сборную — важнее Конституции РФ? Крым — неотъемлемая часть России. Очевидные вещи. Но не для Дюкова с Алаевым. Не пора ли Бастрыкину и СК возбудить дело против этих господ? Или всё нормально?» — написал телеграм-канал «Говорит Долгов».

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Позже стало известно, что «Би-2» выступило на коммерческой основе. Об этом музыканты, как сообщают телеграм-каналы, написали в своем аккаунте в социальных сетях. Правда размер гонорара указан не был. В ответ телеграм-канал «МИГ» провел голосование, сформулировав вопрос следующим образом: «Можно ли допускать до бюджетных денег деятелей культуры с антигосударственной позицией?». Подавляющее большинство респондентов выбрали ответ «Нет».