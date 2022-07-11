Заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что вооружённые силы Украины несут многочисленные потери и в значительной степени истощены, поэтому Киев просит у своих западных партнёров больше бронетехники и больше оружия, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 11 июля в социальной сети «ВКонтакте».

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«Потери большие, потому что воевать не могут нормально, а оружие, которое им передают «американские друзi», благополучно продают налево для заработка себе в карман», — считает Дмитрий Ю.

Многие пользователи отметили, что киевский режим не изменяет себе — клянчит помощь при любой удобной возможности — в любом интервью любому западному изданию.

«Хочу-хочу-хочу. А другие слова от Зеленского и его окружения можно услышать? Только и делают что клянчат, а украинский народ как проигрывал в войне, так и продолжает благополучно истребляться», — отмечает Алёна И.

Некоторые комментаторы отмечают, что Запад оказал огромную как финансовую, так и непосредственно военную помощь, но киевский режим каким-то чудесным образом спустил всё это в утиль.

«Какая Украина всё-таки ненасытная! Всё-то им надо. А куда деньги-то уходят? Уже десятками миллиардов её пичкают, а результата нет», — заметила Ольга С.

«И смех, и грех, честно говоря. Потому что ВСУ должны уже понять, наконец, что их кинул собственный президент!» — считает Устин М.

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Часть людей уверена, что с каждой волной мобилизации на Украине профессионализм украинской армии заметно падает, что и приводит в итоге к большим потерям и военному истощению.

«С такой мобилизацией, которую они там проводят у себя, нет ничего удивительного, что солдаты мрут как мухи. Если они набирают зелёных ребят, которые в жизни не держали оружие, то не надо удивляться, что они так быстро погибают. Используют бедных людей как пушечное мясо! Нацисты в Киеве будут сидеть до тех пор, пока их оттуда кто-нибудь не выкурит», — написал Василий К.

Ряд пользователей призвал простых украинцев, которых против их же воли поставили под ружье, отказаться от мысли воевать, чтобы попросту сохранить себе жизнь.

«Украинцы реально до последнего солдата будут воевать ради своего клоуна-наркушника и его хозяев-бандерлогов? Может быть, пора уже одуматься и повернуть стволы в правильную сторону?» — спрашивает Геннадий П.

«Плюнули бы украинские новобранцы на этого министра и разошлись бы по домам. Целее бы были, да и разрушений меньше было бы», — указывает Борис Б.

(сс) Официальное интернет-представительство президента Украины Алексей Резников

Нашлись и те, кто уверены, что чем быстрее украинские солдаты сложат оружие, тем быстрее на Украине наступит долгожданный мир.

«ВСУ не просто истощены и несут потери, так они и междоусобицы с националистами устраивают. Скоро от Украины ничего не останется. Надеюсь, простые солдаты поймут это и заблаговременно сложат оружие. Таким образом, сохранится много жизней», — отмечает Дарина Д.

Напомним, 10 июля министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью The Wall Street Journal о том, что вооружённые силы Украины несут многочисленные потери и в значительной степени истощены, поэтому Киев просит у своих западных партнёров больше бронетехники и больше оружия.