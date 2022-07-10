Заявление бывшего американского президента Дональда Трампа о том, что если бы на президентских выборах 2020 года бы победил он, а не его конкурент от Демократической партии США Джозеф Байден, то не случилось бы эскалации конфликта на Украине, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 10 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«В империи лжи что-то в очередной раз заявили», — пишет Виталий В.

Многие пользователи с изрядной долей скепсиса отнеслись к заявлению бывшего лидера американского государства, который в данный момент ведёт активную политическую агитацию в надежде вновь оказаться в президентском кресле.

«Предвыборные сказочки и лозунги. Веры нет, как Байдену, так и Трампу», — указывает Станислав З.

Часть людей полагает, что Трамп просто указывает американцам на то, что действия действующего президента США по поддержке Украины идут вразрез с интересами граждан этой страны.

«Трамп в первую очередь финансист. И он видит, как капиталы утекают из США в чёрную дыру под названием Украина», — подметил Артур К.

«Трамп просто умнее демократов. Он понимает, что противостояние с Россией ничего хорошего миру и США не принесёт. Трамп хотел развалить НАТО, а это очень грамотный и обдуманный умный шаг», — считает Владимир К.

Некоторые комментаторы уверены, что Трамп не только бы не предотвратил украинский кризис, он мог бы его усугубить.

«А что бы сделал Трамп, интересно? Да ничего нового и удивительного. Было бы всё то же самое, либо ещё хуже. К примеру, в виде прямого военного вмешательства США», — отметил Александр Л.

«Трамп даже хуже Байдена. Он бы ядерную войну начал по глупости, пытаясь, как баран, бадать Россию», — уверен Вячеслав О.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Залп

Ряд пользователей указывает на то, что американские президенты — лишь марионетки, а за ниточки дёргает элита США.

«Украина нужна США только как плацдарм для борьбы с Российской Федерацией. Мнение президента в этом вопросе значения не имеет. Хотя Трамп мне более симпатичен, потому что он практик и бизнесмен, и более здраво смотрит на происходящее даже в США. Тем не менее его слова не имеют никакого веса. Всё в Америке решают американские элиты», — поделилась своим мнением Наталья С.

Нашлись и те, кто уверен, что Трамп нагло врёт и никакой украинский конфликт предотвращать он бы не стал.

«Да сейчас можно всё что угодно говорить. И до прихода к власти Байдена Америка намеренно вела Украину к войне с Россией!» — пишет Mevlana S.

«Будто бы Трамп не тянул Украину за уши на войну с Россией. Смешно. Именно при нём Зеленский игнорировал Минские соглашения, именно при нём НАТО активно тренировало Вооружённые силы Украины. Так что пусть не вешает лапшу на уши, он тут точно так же, как и Байден, измарал свои руки в крови», — написал Алексей Х.

Напомним, 10 июля бывший американский президент Дональд Трамп заявил в ходе выступления перед своими сторонниками в Анкоридже, штат Аляска, что если бы на президентский выборах 2020 года победил он, а не его конкурент от Демократической партии США Джозеф Байден, то не случилось бы эскалации конфликта на Украине.