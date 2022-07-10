Заявление руководителя проектов юридической группы «Яковлев и партнёры» Евгения Николаенко о том, что депутаты Госдумы активно занялись вопросом «резиновых квартир» — они уже одобрили законопроект о запрете раздела жилых помещений на микродоли, и теперь речь идёт о введении запрета на прописку более одного человека на шести квадратных метрах, если речь идёт не о родственниках, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение об этом 10 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Многоквартирный дом

«Хорошие новости. Госдума начала и вправду работать! Видимо, Путин наконец-то дал там всем по шапке», — предполагает Роман С.

Многие пользователи удивились тому, что вопрос «резиновых квартир», который мучил всю Россию ни один десяток лет вдруг внезапно встал на повестку дня в Государственной думе.

«Что-то поздно они хватились за резиновые квартиры. Всё в руках и на совести местных участковых. Только они могут регулировать этот момент», — считает Александр К.

Некоторые комментаторы отмечают, что вокруг «резиновых квартир» роятся грязные деньги, что не идёт на пользу криминогенной обстановке в стране.

«Пора прикрыть этот «бизнес», ведь люди так прописывают по 100 человек, деньги с них берут, а налоги в бюджет страны не платят. Это криминал чистой воды. Странно, что раньше никого этот вопрос в Госдуме не беспокоил», — подметил Иван О.

Часть людей полагает, что «резиновые квартиры» нужны простым российским гражданам, чтобы считаться москвичами, что позволяет им получать все соответствующие льготы, но уже с пересчётом на экономическую действительность Москвы.

«Многие прописываются в таких квартирах лишь с одной целью — получить вожделенную московскую прописку, которая предоставляет им определённые преимущества, которых лишены жители всей остальной России», — отметил Дмитрий Д.

«Что мешает сделать условия жизни в регионах как в Москве? И вопрос с «резиновыми квартирами» отпадёт сам собой», — считает Дмитрий Д.

Ряд пользователей указывает на то, что «резиновые квартиры» являются пристанищем для мигрантов, поэтому в попытке запретить депутаты столкнутся с желанием тех, кто получает от миграции выгоду, защитить.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«Смешные какие. Вы же сами в страну толпы мигрантов гоните! Сами им амнистию устраиваете. А где вы эти миллионы иностранных граждан размещать собираетесь? А где их прописывать? На кого это всё рассчитано, мне интересно? Мигранты, резиновые квартиры и всё остальное — это всё часть больших олигархических бабок. С ним все взятки гладки, их резиновые квартиры никто и пальцем тронуть не посмеет», — уверен Иван О.

Нашлись и те, кто уверен, что независимо от того, какое развитие получит этот процесс, всё равно его результаты не удовлетворят народные чаяния.

«Прекрасная идея, вот только сколько с этим не борись, они всё равно как были, так и будут, наверняка», — уверена Мария И.

«Всё-таки депутаты страшно далеки от народа. Столько лет проблема существует, а они только сейчас проснулись. Да и правоохранители тоже, видимо, не особо стремятся с предложениями о внесении изменений в законодательство по этой теме. Всех всё устраивает. Уверен, что и в этот раз оставят существовать резиновые квартиры», — пишет Надежда К.

Напомним, 10 июля руководитель проектов юридической группы «Яковлев и партнёры» Евгений Николаенко заявил агентству «Прайм» о том, что депутаты Госдумы активно занялись вопросом «резиновых квартир», в которых прописываются десятки, а то и сотни граждан. Николаенко утверждает, что парламентарии уже одобрили законопроект о запрете раздела жилых помещений на микродоли, и теперь речь идёт о введении запрета на прописку более одного человека на шести квадратных метрах, если речь идёт не о родственниках.