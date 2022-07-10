Заявление вице-президента Еврокомиссии Франса Тиммерманса о том, что Европейскому союзу необходимо вернуться к ископаемому топливу, иначе уже предстоящей зимой его ждут массовые беспорядки, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 10 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Оноре Домье. Восстание. Около 1848

«Жителям Евросоюза рекомендуется закупаться оружием. Предстоящей зимой в битве за дрова оно им, может, даст преимущество над другими замерзающими», — советует Михаил П.

Многие пользователи пришли к выводу, что социальный взрыв в Европе — это ожидаемый итог антироссийской политики властей Евросоюза, ведь благополучие европейцев напрямую зависит от поставок энергоносителей из России.

«А чего они ожидали? Санкции против России в итоге дорого стоят Европе, а не Российской Федерации», — отметила Елена Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что теперь множество европейских жителей всерьёз задаётся вопросом, как им пережить ближайшую зиму.

«Логично. Люди не понимают, как им пережить предстоящую зиму, вот они и начинают потихоньку митинговать. В Европе у них иного выбора, по сути, нет. Там вся власть находится в руках американцев. Только народные протесты смогут хоть как-то скорректировать курс их политики в сторону интересов населения», — предполагает Ульяна М.

«Ну так а они чего ожидали? Люди тоже не дураки, понимают, куда их власти завести собираются. Граждане в Европе будут за свои права биться, это уже неминуемо», — уверен Дамир С.

А.Варшавский. В канун восстания

Часть людей полагает, что Еврокомиссии не надо было бы бить никакую тревогу, проводи руководство Евросоюза более разумную внешнюю политику.

Давно уже всех их предупреждали, что будет, если они продолжат свои дебильные санкции вводить. Не хотели нас слышать. Ну, пусть теперь пожинают то, что посеяли», — пишет Ильяс М.

«Это зачем нужно было доводить свою экономику до такого плачевного состояния только ради того, чтобы угодить старому невменяемому гегемону американскому?» — спрашивает Юлия С.

Ряд пользователей указывает на то, что за созданием массовых волнений в Европе могут стоят Соединённые Штаты Америки, которым крайне выгодно ослабление их европейского конкурента.

«Это США искусственно создаёт хаос в Европе. Они хотят, чтобы европейцы перестали быть конкурентами американцам, и стали потребителями ресурсов и товаров из Америки», — считает Александр А.

Нашлись и те, кто, в общем-то, и не против, чтобы Евросоюз захлестнули беспорядки, потому что это станет возмездием против потерявших нюх русофобов.

«Несчастные европейцы. Хотели устроить переворот в России, а получили революцию у себя дома. Убогое житие несчастных евроамериканцев с голубыми ценностями приводит их цивилизацию к деградации и духовному упадку», — отметил Дима К.

«Им теперь постоянно придётся бояться. И это правильно. Они и должны бояться», — поделился своим мнением Onur P.

«А я лично буду очень рада беспорядкам в Европе. За что боролись, на то они и напоролись», — указывает Наталья С.

Напомним, 9 июля вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил в интервью изданию The Guardian о том, что Европейский союз необходимо вернуться к ископаемому топливу, иначе уже предстоящей зимой его ждут массовые беспорядки.