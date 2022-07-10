Болельщики освистали «Би-2» на Суперкубке. Сеть: «Молодцы, фанаты!»
Выступление известной своим отрицательным отношением к российской спецоперации на Украине группы «Би-2» после Суперкубка России по футболу в Санкт-Петербурге вызвало шквал негодования у болельщиков и у комментаторов в социальных сетях. Некоторые при этом заметили: то, что «Би-2» освистали, — это хорошо. Но гонорар музыканты все равно получат. Кто ответит за бесславный поступок? Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.
«Люди деньги собирают для наших ребят, чтобы спасти им жизни, а губернатор платит деньги тем, кто выступает против. Это как так?!» — спрашивает Анастасия.
«Огромные деньги заплатили каким-то ушлепкам, когда так нужна помощь нашим солдатам в Донбассе», — соглашается Олег Афонин.
«Думаю, СК должен заняться вопросом», — предлагает Валерий.
«Очень приятно было слушать именно болельщиков и вдвойне приятно не слышать предателей», — поделилась Екатерина.
«Болельщики молодцы! Если плохо этой группе в России — пусть едут и поют туда, где хорошо», — соглашается Юлия.
«Укронацистам помогут?» — иронизирует Марина Повова.
«Чиновников от футбола пора потрясти и прошерстить. Зажрались», — считает Лариса Матвеева.
«Вот тот случай, когда хочется сказать: «Эх… Сталина на них не хватает…» — считает Марина Попова.
«Мерзость окопалась очень глубоко», — замечает Роман.
«Гонорар «Би-2» за 15 минут выступления на Суперкубке составил €50К плюс первый класс до Санкт-Петербурга и ночь в отеле Four seasons», — известил телеграм-канал «Образ будущего».
«Народ России предавать нельзя», — так Николай Басков отреагировал на свист трибун во время выступления «Би-2» после финала Суперкубка по футболу.
«Би-2» хорошенько освистали, причём болельщики обеих команд! И это радует!» — поделилась Анна Ермакова.
«Молодцы, фанаты! По-мужски», — оценила Любовь.
«То, что «Би-2» освистали, — это хорошо. Но гонорар «Би-2» все равно получат. Это плохо», — отметил Антон.
«В России вечная беда — чиновники. Их предательство, беспринципность и самодовольство — вот основа проблем. Плевать им и на страну, и на народ — у них свои интересы», — считает Галина.
«После печально известного демарша «австралороссиян» «Би-2» в Омске я стал несколько по-другому относиться к этой группе, творчество которой, на самом деле, я люблю. Другое дело, что их приглашение выступить на таком значимом и крупном мероприятии, как Суперкубок России по футболу, как раз говорит о том, что, в отличие от США и Европы, Россия — по-прежнему одна из самых свободных и толерантных стран в мире (а с учётом сегодняшней весьма непростой политической ситуации — возможно, даже чересчур свободная и толерантная», — поделился с корреспондентом ИА REGNUM руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов.
Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 группа «Би-2» со скандалом отменила концерт в Омске из-за баннера в поддержку президента. После того как её раскритиковали в соцсетях, музыкантам пришлось извиниться перед публикой.
Изначально в списке приглашенных исполнителей на Суперкубке России по футболу в Санкт-Петербурге значилась группировка «Ленинград». Однако затем её без объяснения причин удалили из списка, сохранив в списке группу «Би-2».
ИА REGNUM 8 июля направляло запрос президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову с просьбой объяснить, чем руководствовался РФС при выборе музыкантов.
Накануне, 9 июля, когда «Би-2» вышли спеть болельщикам перед церемонией награждения «Зенита», толпа недовольно загудела и освистала музыкантов, некоторые скандировали: «Пошли вон, твари».
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