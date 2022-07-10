Когда под интервью программного директора дикастерии Святого престола по делам коммуникаций Андреа Торниелли с отцом-иезуитом Гаэлем Жиро об украинском кризисе, опубликованном на сайте Vatican News и в ватиканской газете L’Osservatore Romano, вдруг появилась приписка, что ватиканские издания запускают серию материалов «о войне на Украине и возможностях решения путем переговоров, респонденты высказывают свое мнение, которое не может быть приписано Святому престолу», это заставило вздрогнуть многих ватиканистов.

Иван Шилов ИА REGNUM Собор Святого Петра. Ватикан

«Ватиканские издания неизменно методично и строго избегали озвучивать то, что противоположно тому, что говорит папа Римский, Святой престол, Церковь и ее иерархия, — отмечает католический портал Il Sismografo. — Никто никогда не требовал от ватиканских изданий быть плюралистической прессой. Сам папа Франциск трижды называл L’Osservatore Romano «партийной печатью», саркастично отмечая, что это издание, «которое может делать ошибки, но всегда авторитетно, даже если не является официальным». И дело касается не только рассуждений на богословские темы, но и оценок Ватиканом тех или иных событий мировой политики. А что «сломалось» на этот раз? В своем интервью отец-иезуит Жиро высказал несколько важных тезисов, которые радикально отличаются от западного мейнстрима, включая «партийную линию» европейских католических изданий. Он сообщил о наличии «воинственных лоббистов», которые не хотят прекращения украинского конфликта и не хотят переговоров. Отметив, что это «Россия напала на Украину», отец-иезуит подчеркнул, что операция готовилась с 2014 года теми, кто «хочет использовать эту войну, чтобы свергнуть российского президента Владимира Путина и поставить Россию на колени даже ценой превращения Украины в новый Вьетнам и доведения ее до полного уничтожения».

По словам Жиро, слова папы Франциска о «лае НАТО у ворот России» помогают «нам понять контекст и напоминают о том, что произошло после падения Берлинской стены и распада Советского Союза. В начале 1990-х годов западные страны заверили Москву, что Североатлантический альянс не будет распространяться на бывшие государства-сателлиты Варшавского договора. Невыполнение этих устных обязательств дало Путину, который ранее считался союзником Запада, возможность публично заявить на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2007 года о своем неприятии однополярного мира, в котором доминируют США». Сейчас, говорит отец-иезуит, Германия, Франция и Италия должны выступить единым фронтом и предложить план Маршалла по восстановлению Украины и принести «мир путем переговоров», очерчивающий для Москвы будущие границы НАТО, который «после распада СССР больше не является оборонительным альянсом». Что касается Украины, то решением он видит «признание независимости Донбасса» путем референдума и «то же самое относится и к Крыму», где «население уже высказалось на референдуме». Киев также должен «взять на себя обязательство не подавать заявку на вступление в НАТО ни сейчас, ни в будущем».

Michał Zieliński Солдаты НАТО

Это интервью можно было бы счесть лишь одной из точек зрения, причем не главенствующей в Ватикане. Но вскоре итальянская газета La Stampa опубликовала статью влиятельного главного редактора иезуитского журнала Civiltà Cattolica отца Антония Спадаро, которая продолжила тему. В центре всего находится проблема того, писал отец-иезуит Спадаро, как восстановить баланс и стабильность системы международных отношений. На наш взгляд, он не случайно, как и Жиро, углубляется в историю, вспоминая события конца 1980-х — начала 1990-х годов. «Если мы вернемся к моменту воссоединения двух Германий, то поймем, что, возможно, это была подходящая возможность представить себе новый общий европейский дом и постепенный роспуск военных блоков НАТО и Варшавского договора в рамках совместных структур безопасности», — замечает главный редактор Civiltà Cattolica. Он цитирует апостольского нунция в России архиепископа Антонио Меннини, высказавшего мнение, что конец СССР де-факто означал поражение в холодной войне и победу США и НАТО. Но для всего российского народа Североатлантический альянс остается вооруженным копьем американцев, так как «никто не может забыть бомбардировки Сербии в 1990-х годах с целью прекращения войны в бывшей Югославии». Одним из условий, поставленных при роспуске Советского Союза, было то, что «НАТО не будет расширяться на страны бывшего СССР. Обещание, данное тогда президентом США и не выполненное».

Подкрепление интервью с Жиро статьей Спадаро говорит о том, что определенные силы в Католической церкви (на наш взгляд, близкие к взглядам самого понтифика) предлагают провести ревизию системы международных отношений, начав не с 24 февраля сего года или 2014 года, а отсчитав назад 30 лет, когда НАТО стояло у ворот восточноевропейских стран, входивших в Варшавский договор. Что совпадает с видением Москвы критического узла мировой геополитики, о чем российская сторона безуспешно переговорить с западными партнерами, прежде всего, США весь прошлый год. Это вызывает возмущение у ряда европейских католических изданий, считающих, что в ватиканской прессе не должны появляться «нейтральные эксперты», которые «пытаются убедить нас, что лучше оставить Путина в покое и сопроводить украинцев до капитуляции». Однако близорукие медийные «католические ястребы» не видят того, чего видят их более дальнозоркие единоверцы: дело уже не в Украине, кризис может захлестнуть Европу, если не весь мир. Проблема в том, что медийные «католические ястребы» получают поддержку и со стороны европейского епископата. И вот уже в Германии и Польше некоторые епископы предлагают отозвать своих священников и монахов из России под предлогом обеспечения их безопасности и замены граждан государств, непримиримо относящихся к Москве, на священников и монахов из более «нейтральных» стран. Однако такой демарш ударит в первую очередь по Католической церкви в России и католически-православному диалогу, когда российские католики будут восприниматься с глубоким подозрением, хотя межгосударственные отношения между Святым престолом и Россией могут при этом оставаться спокойными.

Какие бы сложности ни испытывала сейчас Москва на политическом уровне с европейскими державами, всё это преходящее. Эти разбитые горшки быстро склеиваются при необходимости, в отличие от разбитых горшков на религиозном уровне, примеры чего были преподаны в 1054 и 1517 годах. Судя по всему, в Ватикане есть те, кто это понимает. Но как дальше будут развиваться события, прогнозировать трудно, о чем говорит, среди прочего, «спор о России», выплеснувшийся на страницы ватиканской прессы.