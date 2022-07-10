В России заблокировали сайт Welt. Сеть: «С фашистами не по пути»
Известие об ограничении доступ к сайту немецкой газеты Die Welt по требованию Генпрокуратуры РФ, массово обсуждают в социальных сетях. Люди напомнили, что это то самое издание, куда приглашали бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.
«На Западе запретили все российские издания», — напомнил Дмитрий Васильченко.
«Причём, запретили по национальному признаку, а не за то, что поймали за руку на лжи, в отличие от немцев», — поддерживает Юрий Савин.
«Правильно — видеть грязь, вонь и ложь всей европейской жёлтой прессы не нужно!» — считает Виктор Сергунин.
«Та самая газета, в которую устроилась Овсянникова», — напомнил Артем Ивашов.
«Мерзопакостная газетенка — как и сайт: закрыли бы доступ вообще», — предлагает Маргарита Нестерова.
«Закрыть полностью!» — поддерживает Александр.
«Ждём, когда и прочие помойки закроются, а то есть те, кто ведется на это все», — высказался Вениамин Князев.
«Давно пора закрыть. Нам, русским, с фашистами не по пути», — соглашается Алёна Вилкова.
«Сила в правде, а правде ложь не страшна. Раз заблокировали, значит, были на то основания», — считает Светлана.
«Не читал эту немецкую помойку, защищающую права заднеприводных мутантов, и читать не собираюсь», — поделился Максим Сидоренко.
«А не надо путать свободу слова с пропагандой экстремизма, гейтусовками и откровенной лжи!» — призывает Жана Лескова тех, кто заголосил об ограничении свободы слова в России.
Как сообщало ИА REGNUM, доступ к сайту немецкой газеты Die Welt ограничил Роскомнадзор. Отмечается, что доступ к сайту названного немецкого издания был ограничен согласно регламенту блокировки сайтов, которые содержат призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях. Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова, «прославилась» своим выходом с плакатом о дискредитации Вооружённых сил РФ во время прямого эфира новостей.
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