После того как в Багдаде заговорили о возможности государственного переворота, иракский политолог Али Аль-Байдар заявил, что «такие разговоры не имеют ничего общего с реальностью и не подкреплены какими-либо значимыми данными». Но его аргументы, выставленные в пользу этого тезиса, выглядят неубедительными. Он считает, что «сегодня мир и великие державы озабочены более важными и чувствительными делами, и поэтому иракская проблема больше не имеет приоритета, даже для США». Это так и не совсем так.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ирак

С одной стороны, в Вашингтоне заявляют, что решение о вооруженном вторжении в Ирак в 2003 году было ошибочным. С другой, встает проблема политического состояния этой страны уже после официально объявленного вывода из нее американских войск. В этой связи американский журнал Cato Policy Analysis констатирует следующее. Так называемый «демократический эксперимент западного типа в Ираке провален, и если он является предлагаемой моделью политического обустройства для Ближнего Востока, то необходимо обозначать ее реальные характеристики». В Ираке укрепились позиции ориентированных на Иран шиитских группировок. Две главные шиитские политические партии — «Дава» и партия Мохтада аль-Садра — определяют политическую погоду в стране. Проблемы возникли, когда выяснилось, что из-за перекоса во внутренней политике глава правительства аль-Малики потерял контроль над иракскими суннитами. Ирак стал ареной противоборства суннитов и шиитов, а события, происходящие в этой стране, напрямую затрагивают интересы соседних стран, особенно Саудовскую Аравию. Что касается Ирана, то он решает в Ираке две задачи: укрепить через него свое влияние в регионе и полностью выдавить оттуда американцев, сохранить позиции в границах бывшей империи времен Сефевидов, когда в ее состав входила большая часть нынешней иракской территории.

США ведут контригру в Ираке, активно разыгрывая курдскую «карту» с проекцией на иранских курдов, а также оказывают поддержку суннитам, что фактически ведет к фрагментации страны. Турция проводит собственную политику в отношении Ирака, направленную на предотвращение появления независимой курдской республики на севере Ирака. Такой сценарий наиболее вероятен, если остальная часть страны будет охвачена гражданской войной. Провести другой план действий с включением представителей суннитских племен в состав органов федеральной власти у Вашингтона не получается. Есть и другой важный момент принципиального свойства. В Ираке остается сильной идея централизованного государства. Не случайно ее активно внедряли джихадисты в варианте халифата. Иракский ученый и политический деятель Али Аллави, в годы правления Саддама Хусейна — эмигрант, занимавший ряд министерских постов в иракском переходном правительстве в 2004–2006 годах, прогнозы которого относительно развития событий в стране часто сбываются, считает, что при нынешнем раскладе политических и иных сил «восстановить в Ираке государственность в традиционном смысле не удастся, так как она не является нацией с династическими или монархическими традициями».

По его словам, «набор народов, который иногда называют иракской нацией, не построить вокруг мистической привязки к основополагающей идее или Конституции, наподобие американский Конституции, Великой хартии вольностей, демократии или Декларации прав человека». Помимо этого, «иракцы не могут присвоить себе великое наследие древнего Вавилона и Ассирии по примеру сегодняшних греков или турок, которые используют славную историю античности при обосновании современной государственности. Как утверждает Аллави, Ирак в качестве централизованного государства «существовал только благодаря гению Саддама Хусейна». Несмотря на все его одиозные качества, он был «светским тираном, а не исламским радикалом». В этой связи он ставит вопрос о том, как дальше США должны «конструировать власть в стране, если они намерены избежать ее развала». Стоит ли после этого удивляться тому, что периодически в Ираке появляются слухи о готовящемся американцами перевороте и даже их готовности стать повитухой в возвращении к власти в Багдаде баасистов. Если возвращаться к суждениям иракского политолога Аль-Байдара, то они были инициированы предупреждениями, которые появились в арабском издании Shafaq News, о том, что «в настоящее время внешними силами разрабатывается план свержения» правящего режима в Ираке» и что «сила перемен будет «сокрушительной и разрушительной, что положит начало подъему страны как центра региона».

При этом многие иракские эксперты указывают, что если в Ираке кто-то может готовить переворот, то это бывшие офицеры-баасисты (Партия арабского социалистического возрождения, была поставлена вне закона сразу после свержения в 2003 году Хусейна. — С. Т.). В конце августа 2021 года уже появлялись сообщения, что «планировалось осуществить переворот сразу после вывода войск США из Ирака». Тогда готовились массовые выступления в Багдаде, Мосуле, Киркуке, Басре, Найнаве, Бабиле и Эль-Анбаре. Согласно сведениям спецслужб, в «заговор» было вовлечено около тысячи бывших партийных функционеров и уволенных в запас военнослужащих. Но что-то у них тогда не состыковалось. Сейчас, по сведениям некоторых арабских изданий, Вашингтон стал более внимательно присматриваться к баасистам и «не исключает их возвращения в политическую жизнь Ирака». Но как? Особую пикантность этой идее придает то, что США сами же и уничтожили все их партийные структуры в 2003 году. Правда, в мае 2018 года уже предполагалось их открытое участие в парламентских выборах. А сейчас? В стране с октября прошлого года до сих пор нет правительства, иракское общество расколото, в случае победы баасистов на выборах политическое противостояние может перейти в вооруженный конфликт не только между суннитами и шиитами, но и курдов с Багдадом. Также все могут объединиться против баасистов. Но и существующий легальный сценарий развития событий в стране не сулит благоприятных перспектив.

Сейчас все пока происходит на уровне подковёрной борьбы. Ирак нуждается в новой стратегии развития, отчасти основанной на необходимости сформировать из разнородных частей элементы единой государственности и более эффективного государственного управления. Однако способны ли добиться этого баасисты? Путь, который выберет Ирак или по которому он будет вынужден следовать в ближайшее время, изобилует колоссальными рисками, но и одновременно возможностями для достижения национального и политического согласия.