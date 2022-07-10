Заявление американского президента Байдена о том, что США хотят помириться с Саудовской Аравией, чтобы противостоять «агрессии» России и Китаю, активно обсуждают в интернете. Люди считают: тем, кто дружит с Америкой — никаких других врагов не надо. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

«Потрясающая уверенность в том, что как только «избранная нация» что-то говорит, её сразу слушаются. Арабы сто раз уже с нефтью послали, а амеры все считают что ближний восток их послушная колония», — рассуждает Андрей Дьяков.

«Дружить с США — это очень опасно», — считает Максим.

«Байден будет кошмарить саудитов?» — страивает Ирина Нестерова.

«Интересно, они в Саудовской Аравии настолько глупы, чтобы понять, что США их будет использовать только для удобного случая?» — спрашивает Александр Кос.

«Надо тоньше вести дела, все планы видно невооруженным взглядом. Саудиты будут дураками, если поведутся на это «потепление»» — считает Алексей Татаркин.

«Байдену с самим собой помириться надо. Олигофрен на подсказках и колёсах», — иронизирует Светлана.

«Байден читает-то с трудом свои шпаргалки, как он может написать статью?» — соглашается Ирина Смирнушина.

«Статья написана за несколько месяцев и пару сотен перфокарт?» — смеётся Александр Михайлов.

«Что на бумажке напишут, то и прочитает, зря едет, как бы ещё больше не опозорился, там ведь имена-то больно заковыристые, а он и свои родные плохо выговаривает», — отметил Сергей Макаров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«А арабам зачем дешёвая нефть? У них бюджет на 95% зависит от цены на чёрное золото. Поехал уговаривать назло бабушке отморозить уши? Так арабы не дикари и не идиоты, в отличие от европейцев и американцев. Это только светочи демократии могут загнать свой народ в нищету лишь бы утолить свои гегемонические амбиции», — рассуждает Павел Плеханов.

«Ну-ну. Саудиты сильно обрадуются привезенным ценностям в виде ЛГБТ и прочей бесовщины», — замечает Татьяна Ишенина.

«Посмотрим, как поведут себя саудиты. Мне кажется, что все в мире понимают новую реальность — без контроля со стороны Штатов можно добиться большего в экономике и сделать жизнь населения своей страны лучше. «Мировое сообщество» — это паразит в современном мире, который привык лишь только печатать деньги и все материальные блага скупать за бесценок», — поделился мнением Николай.

«Вражина! США никогда не были и не будут никому друзьями. Таких друзей иметь, и враги уже априори у тебя есть. Проверено временем», — считает Ирина Резникова.

«Да нельзя больше доверять Западу в их заявлениях, что они либералы и демократы. Конечно, нормально они относятся ко всем людям, выступают за права и свободы, но при этом сейчас русские подвергаются гонениям и дискриминации. Такая вот свобода», — соглашается Карим Русаков.

«Лучше бы своей страной занялся, чем искать, с кем ещё подружиться против России. Вот уж посмешище…» — советует Байдену Владимир.

«Блин, политики переобуваются прямо на ходу. Только вчера восток был врагом и террористом, а сегодня — уже лучшие друзья. Можно сказать: друзьяшки», — иронизирует Наталья Боева.

«Пусть в космос слетает, может, инопланетяне помогут», — предлагает Байдену Евгений Кириллов.

«Сначала с трапа пусть спустится», — развивает тему Тимофей Чудов.

«Загоняли старого буржуи, так и погибнет ради «мира во всём мире», навернувшись с трапа самолёта», — отозвалась о Байдене Мария.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии своего визита в Саудовскую Аравию, из-за которого Джо Байден получил массовую критику и недовольство граждан, президент США написал статью для газеты The Washington Post, в которой объяснил свои мотивы «наладить сотрудничество» с Саудовской Аравией.

В своей оправдательной статье президент США четко обозначил, что сотрудничество с Саудовской Аравией, страной, где не так давно США пытались устроить переворот, необходимо для того, чтобы противостоять «агрессии» России и перещеголять Китай на рынке.

Кроме того, Байден уточнил, что целью его встречи с саудовскими лидерами, запланированной на 15 июля, являются укрепление и развитие «стратегического партнёрства».

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