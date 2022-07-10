Киев предложил европейским странам поделить Украину на зоны влияния. Об этом сообщает итальянское издание La Verita по итогам конференции в швейцарском Лугано, где обсуждались вопросы восстановления страны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По замыслу инициаторов, члены ЕС должны будут помогать в восстановлении и реконструкции закреплённых за ними регионов. При этом Италии «достался» Донецк, что итальянские журналисты назвали издевательством.

«С нашей страной «случился» Донецк, который сначала должен быть отбит. Нелёгкое предприятие, есть риск, что нам придётся платить без будущих компенсаций», — отмечает издание.

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Простые итальянцы в соцсетях соглашаются, сравнивая ситуацию с разделом ответственности в разбомбленной Ливии.

«То же самое произошло раньше в Ливии. Мы получили мигрантов из стран, не входящих в ЕС, Франция — нефть», — прокомментировал Умберто Дора Ч.

Адольфо Томмази. Эмигранты. 1896

«Я правильно поняла, Италия должна вступить в войну с Россией, отвоевать у неё эту территорию, а потом возрождать?» — недоумевает Анджела К.

«Италия в последние годы была пробитым запасным колесом Европы, и весь мир издевался и издевается над ней. Наши правители заслуживают этого, но не мы — итальянцы», — возмущается Сара Н.

«Простите, а Путин знает, что мы пришлём бульдозеры? У нас есть разрешение на строительство? Мы перешли от комедии к оперетте, и дучетто (маленький «дуче») по-прежнему прочно управляет итальянским фургоном», — пишет Борсани.

«Они не издевались, а продали, как всегда делают коррумпированные правительства», — возразил в свою очередь Марко Дз.

«Эффект Драги — заключить договор с Алжиром на газ, и через месяц после этого Алжир поднимает цену, называть Эрдогана диктатором, потом жать ему руку, отправлять военную помощь Украине за наш счёт, потом, когда дело доходит до дележа территории, нам дают Донецк, подконтрольный России. Лучшее правительство», — издевается Панкрацио Г.

Впрочем, многие комментаторы нашли в передаче Италии Донецка положительные моменты. По крайней мере, ей не придётся платить, пока город не будет отвоёван киевскими силами, а значит, резюмируют пользователи, никогда. Некоторые считают это даже шансом на восстановление отношений с Россией.

«Что же, мы поможем России восстановить регион, после чего сможем возобновить нормальные отношения с Москвой, которые были полностью разрушены Драги», — рассудил Карло М.

«Давайте будем умнее и оставим эту область русским», — предложила Эрика Ди М.

«Так будет лучше. По крайней мере, у них не будет предлога давать деньги своим друзьям предпринимателям вместо того, чтобы использовать их для помощи попавшим в беду итальянцам. С сегодняшнего дня я очень надеюсь, что Россия удержит Донецк», — заявил Массимо.

«Я бы сказал, что всё сложилось довольно удачно, учитывая, что Донецк находится на российской территории, и русские уже его восстанавливают», — поддержал Джампьеро Г,

«А зачем они вообще ввязались в это предприятие, хотя Украина даже не в составе ЕС. Можно было бы ограничиться приёмом беженцев, отправкой продуктов и медикаментов. В мире много войн, не только на Украине», — добавила Диана Г.

«Италия должна отстраниться от этого бреда. Несмотря на дипломатическую катастрофу из-за деятельности Ди Майо, у нас ещё есть время, чтобы спасти оставшееся», — заключил Сильвио Б.

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