Заявление главы администрации Запорожской области Евгения Балицкого о том, что местные власти просят Москву о помощи на фоне решения Киева отключить регион от газоснабжения, вызвало обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 10 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Альберт Анкер. Бабушка греется у очага (фрагмент). 1885

«Это фактическое признание Киевом Запорожской области как территории России», — считает Михаил А.

Многие пользователи расценили данный шаг со стороны киевского режима как отказ от всех ранее взятых на себя обязательств в отношении населения Запорожья.

«Я правильно понимаю, что раз Украина считает Запорожье своей территорией, то она отключила от газа своих же граждан?» — спрашивает Артём С.

Некоторые комментаторы отмечают, что своими действиями киевский режим отталкивает от себя людей, которые в итоге сами приходят к России в поисках помощи.

«Отключать газ и связь для «своих» же граждан! Это мощно. Крутую помощь они организуют. Не удивляюсь, что люди идут за помощью к России», — отмечает Сергей Л.

«Киев, я смотрю, прям «героем» стал? Вот так они борются со своим народом. Месть за то, что люди выбирают Россию, а не Зеленского», — пишет София К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Москали

Часть людей полагает, что чем больше Киев будет лишать своих граждан всего, что им полагается, тем стремительнее киевский режим будет терять контроль над территориями Украины.

«Вот такая помощь своему народу от Киева, после которой граждане просят её у России! Так как Киев все делает против своих же граждан, не стоит удивляться, что Киев стремительно теряет территории, на которых живут эти люди», — отмечает Александра Н.

«Если Киев отключил от газа Запорожье, то это значит, что Киеву больше не интересно Запорожье. Значит, Запорожью больше не интересен Киев», — считает Ренат С.

Ряд пользователей указывает на то, что своим решением киевский режим, по сути, отказался от Запорожской области.

«То есть Киев признал, что это не его территория? А что, прекрасная новость!» — поделилась своим мнением Валентина П.

«Ну раз просят наши люди помощи, то мы, конечно же, поможем. Лишь бы гражданам нормально жилось, чтобы было спокойно за своё будущее после киевского режима», — пишет Вера О.

Нашлись и те, кто уверены, что Россия ответит на просьбы о помощи, но и этот факт мировое сообщество предпочтёт не заметить.

«В итоге Россия будет теперь помогать жителям Запорожья. Сколько уже Киев может своих же граждан терроризировать? А потом ведь ещё заикаются эти нацисты о том, что собираются вернуть территории. Совсем совести у них нет», — заметил Максим М.

«Фашизм обыкновенный. А «цивилизованные» страны продолжают из себя изображать слепых и глухих. Нацистов на Украине нет, говорят они. Кровавая клоунада продолжается», — написала Ольга Т.

Напомним, 9 июля глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий написал в своём Telegram-канале о том, что местные власти просят Москву о помощи на фоне решения Киева отключить регион от газоснабжения. Чиновник отметил, что действия киевского режима являются методами геноцида, ведь местных жителей лишают, помимо газа, других жизненно важных вещей — воды и электричества.