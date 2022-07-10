Сообщение Министерства обороны Российской Федерации о том, что в связи с высоким числом потерь и дезертирства в вооружённых силах Украины украинское командование набирает заключённых в одну из харьковских бригад, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 10 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Телемако Синьорини. Тюрьма в Портоферрайо. 1890

«Бандиты в бандитской армии — это нормально», — считает Луан Л.

Многие пользователи напомнили, что это не первый случай, когда киевский режим принимает решение воспользоваться услугами заключённых для удовлетворения своих военных нужд.

«Так это не в новинку для укрорейха. Уже давно дали помилование многим преступникам (кроме политических, разумеется), лишь бы в армию их взять», — напомнила Ева Б.

«Мне казалось, что с самого начала нашей спецоперации Зеленский зэков призывал. До сих пор, что ли, толкает преступников воевать? Офигеть!» — удивляется Анастасия З.

Некоторые комментаторы отмечают, что адекватные люди избегают перспективы попасть в ряды украинской армии, поэтому нет ничего удивительного в том, что киевский режим начинает пополнять ряды военнослужащих разного рода сбродом.

«Неудивительно. Нормальные люди не будут защищать нацизм, а у зэков выбора просто нет», — подметила Нина С.

«Кошмарно! Нацисты, преступники, насильники… кто ещё? Украина сама себя унижает ещё больше!» — пишет Самсон Х.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Часть людей полагает, что основной причиной привлечения заключённых к боевым действиям являются катастрофические потери украинской армии.

«Ну так кому воевать, если вся Украина сплошные перемоги празднует?» — спрашивает Дмитрий Ю.

«Так о чём может идти речь, если нет больше желающих за киевский неонацистский режим воевать? Зеленский всех подряд отправляет на войну! Людей ведь не хватает, и с каждым днём становится всё меньше и меньше возможности пополнять ряды армии», — написала Алиса Л.

«Потери у них колоссальные! Сейчас, видимо, наберут самых агрессивных зеков в армию, которые только и делали, что убивали и насиловали!» — указывает Камила М.

Ряд пользователей указывает на то, что заключённые, которые лишены какого-либо права выбора, будут использоваться украинским командованием в качестве натурального пушечного мяса.

«Эдакий штрафбат из всякой нечисти. На убой, как пушечное мясо. По минным полям. Хорошо придумал, что тут скажешь. И зэков уничтожат, и места в тюрьмах будет больше», — пишет Анастасия Е.

«Нет на Украине армии, значит, и нет никаких ВСУ. Есть узаконенные бандфоомирования, состоящие из убийц, наркоманов, алкашей, насильников и прочего шлака», — написал Сергей Г.

«Среди заключённых тоже украинцы, поэтому, раз Запад решил воевать с Россией до последнего украинца, то придётся ликвидировать даже зеков», — указывает Марк С.

«Для «Искандеров» и «Калибров» нет никакой разницы, кого в ад к дохлому Бандере отправлять — укронацистов или укроуголовников», — написал Котик М.

Напомним, 9 июля Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что в связи с высоким числом потерь и дезертирства в вооружённых силах Украины украинское командование набирает заключённых в одну из харьковских бригад.