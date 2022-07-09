Сообщение посольства России в США о том, что за предстоящей отправкой Украине ещё четырёх реактивных систем залпового огня HIMARS стоит безудержное желание Вашингтона затянуть украинский конфликт любой ценой, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 9 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военная помощь

«Байдену терять нечего, он в полном маразме. Два понедельника ему жить осталось, вот он компанию на тот свет и собирает. Вместо Белого дома в Вашингтоне будет огромная воронка, над которой будет огненный гриб», — пророчит Ира Ч.

Многие пользователи пришли к выводу, что американские власти используют украинцев в качестве пушечного мяса против России.

«Да уже всем должно быть понятно давно, что Европа и Америка хотят продолжать воевать с Россией руками украинцев. Пока украинцы не закончатся, этот конфликт не прекратится», — считает Сидор Я.

Некоторые комментаторы отмечают, что каждая новая помощь Украине со стороны Запада оборачивается для простых украинцев очередной порцией мучений.

«Чем больше будет Америка и Европа затягивать конфликт, тем больше будут умирать украинцы. Пусть дальше умирают, коли нет мозгов, но я надеюсь, что они всё-таки появятся в какой-то момент», — отметил Валера Т.

Часть людей указывает на то, что Россия всеми силами пытается убедить киевский режим сложить оружие и прекратить войну, но Запад наотрез отказывается давать такую вольность своей марионетке.

«Тут без каких-либо заявлений и так всё понятно. Когда кто-то хочет прекратить конфликт, он делает шаг навстречу. Россия делает такие шаги постоянно и предлагает выйти на переговоры, но Украина принципиально не идёт. А Запад меж тем продолжает поставлять Киеву оружие. Не похоже на то, чтобы на той стороне у кого-то было желание прекратить этот конфликт», — пишет София К.

«Искренне жаль именно адекватных украинцев, которые страдают и от Запада, и от своей прозападной власти. Я верю, что они ждут, когда придёт Россия и покончит с этой нацистской Украиной», — написала Алия Л.

Ряд пользователей указывает на то, что конфликт на Украине используется Западом как источник бесконечных оправданий с каждым днём ухудшающегося экономического положения.

«Кто бы Зеленского не заставлял и не подкупал, прежде всего, он затягивает конфликт. И США это выгодно. Именно на украинский конфликт можно списать все экономические проблемы на Западе. Если не будет «злой России» как образа врага, то всё народное возмущение обернётся против власти в США и Европе», — указывает Павел Г.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Нашлись и те, кто уверены, что украинский конфликт, в конечном счете, не спасёт западную элиту от народного гнева.

«Зачем они продолжают это? Чтобы туда миллиарды вбухать и технику, и тем самым обострить ситуацию в собственной стране? Мне кажется, что у Америки всё уже давно пошло не по заранее написанному сценарию, но политики там не готовы признать свои ошибки. Вскоре их собственный народ начнёт недовольно бухтеть и выходить с протестами против транжирства бюджета на чужую страну», — уверена Елена М.

Напомним, 9 июля посольство России в США опубликовало сообщение в своём Telegram-канале, согласно которому за предстоящей отправкой Украине ещё четырёх реактивных систем залпового огня HIMARS стоит безудержное желание Вашингтона затянуть украинский конфликт любой ценой.