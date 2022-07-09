Заявление президента США Джозефа Байдена о том, что американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ) является лучшей секретной службой в мире, потому что она смогла предсказать и предупредить мир об украинских событиях, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 9 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM ЦРУ

«Наши каким-то образом опередили ЦРУ при начале спецоперации, а они по звёздам гадали сроки не менее года. И готовили Украину к военному конфликту так, что в итоге не знают, сколько ещё миллиардов влить в этот колосс на глиняных ногах», — подметил Григорий Д.

Многие пользователи уверены, что в ситуации с Украиной даже к бабке ходить было не надо, чтобы понять, к чему всё шло.

«Собственноручно создать украинский конфликт, а потом хвастаться, что они это предвидели, — такое себе достижение. Если у них такие супер-пупер службы, так почему в собственной-то стране такой беспредел творится? Прям Дикий Запад какой-то! Или времени не хватает навести порядок в своей стране?» — задаётся вопросом Сергуня Т.

Некоторые комментаторы отмечают, что как раз таки с секретностью у ЦРУ в последнее время не ладится.

«ЦРУ — это настолько секретная служба, что её уши со всех ракурсов заметны. Куда не ткни, где происходит очередной государственный переворот — везде поработали ЦРУшники возле американского посольства», — указывает Руслан М.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Интуристы

Часть людей полагает, что Байден пытается создать позитивный имидж ЦРУ, которая в последнее время явно не справляется со своими обязанностями.

«Это из того же разряда, что и «ВСУ — самая сильная армия на континенте»?» — спрашивает Николай Б.

«Ну, если уж Байден похвалил ЦРУ, значит, день у ЦРУшников удался. Это такой авторитет — всем авторитетам авторитет», — издевается Михаил В.

Ряд пользователей указывает на то, что деятельность ЦРУ не помогла спасти Запад от катастрофического провала на Украине.

«А что эта ЦРУ сделала полезного? Ну хотя бы для Америки, как государственной машины? Они в своё время президента своего угрохали, который страну куда-то не туда повёл, они же скупили всю советскую элитку, которая продала страну с потрохами. А что теперь? В США инфляция, киевский режим сдаёт территории за территорией, а Россия на коне. Как и Китай, кстати. Если уж и давать ЦРУ оценку, то в этот раз они заслужили твёрдую двойку», — считает Константин П.

Нашлись и те, кто отмечают, что публично хвалить секретную службу, у сотрудников которой руки по локоть в крови мирного населения планеты, по крайней мере, не дальновидно со стороны американского политика.

«ЦРУ активно втягивали Россию и Украину в войну. Цель США в восточном полушарии — ослаблять государства Евразии и Африки войнами, цветными революциями, ложной демократией. Чтобы забирать ресурсы как можно дешевле и чтобы никто не мешал американскому глобализму. Вот такая вот служба, по мнению Байдена, является лучшей», — отметил Андрей К.

Напомним, 9 июля президент США Джозеф Байден назвал американское Центральное разведывательное управление лучшей секретной службой в мире, утверждая, что она смогла предсказать и предупредить мир об украинских событиях.