Материал британской газеты Daily Express, согласно которому президент США Джозеф Байден в своём заявлении, сделанном вскоре после отставки премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, отказался отдать дань уважения покидающему пост политику, что может намекать на начало «заморозков по ту сторону океана», стал поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 9 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Chatham House Борис Джонсон

«Байден, скорее всего, даже не вспомнил, кто это был», — считает Александр З.

Многие пользователи сочли такую реакцию американского президента за проявление его состояния здоровья, которое уже не позволяет запомнить всех действующих лиц в мировой геополитике.

«А что ему, плясать, что ли? У него такая деменция, что он даже не помнит, кто такой Джонсон», — считает Сидор Я.

«Ему просто не написали на шпаргалке текст. А сам-то он давно стар и немощен, только с духами общаться способен», — поделился своим мнением Игорь П.

«Байден, наверное, уже и забыл, кто такой Джонсон. Вероятно, он его спутал с Трампом из-за причёски, вот и не стал горевать по поводу неудач своего коллеги», — предположил Николай Т.

Некоторые комментаторы отмечают, что Байден может вполне и презирать бывшего премьер-министра, потому что тот не оправдал ожиданий.

«Чего вы привязались к этому Байдену? Больной человек, так сказать, говорящая кукла. Он и не понял, что Бориска в отставку подал», — предположил Лёха К.

(сс) jlhervàs Джо Байден

«Да всё он помнит, просто Джонсон сейчас — неудачник, который не справился практически ни с чем, что ему было поручено. Тут нет места дружбы, это одна большая банда, в которой чтут волчьи законы», — считает Михаил М.

Часть людей считает реакцию американского лидера циничной. Она указывает на то, что между США и Великобританией, на самом деле, нет никакой дружбы.

«Это даже грустно как-то. Они ведь ещё недавно за одним столом сидели на саммите G7, руки друг другу жали. Байден, кстати, смеялся над шутками Джонсона. Вот она какая, оказывается, англосаксонская дружба», — отметил Валерий Г.

Ряд пользователей указывает на то, что Байдену сейчас, вероятно, не до проблем, с которыми столкнулась Великобритания, потому что внутри Америки сейчас бурлит серьёзное социальное недовольство.

«Байдену свою бы отставку не пропустить, а они его Джонсонами там какими-то отвлекают», — пишет Валентина С.

«Наверное, Байдену вообще плевать, что происходит в Британии. Ему бы решить свои внутренние проблемы. Ну, там, с ценами на бензин, к примеру», — отметила Лилия М.

«Мне кажется, он не сразу поймёт, когда сам в отставку уйдёт. А тут Джонсон какой-то. Ладно, если страну вспомнит», — написал Дмитрий Б.

«Байдену пора уже самому на выход, учитывая экономическую ситуацию в США», — пишет Виктор К.

Напомним, 9 июля британская газета Daily Express опубликовала материал, согласно которому президент США Джозеф Байден в своём заявлении, сделанном вскоре после отставки премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, отказался отдать дань уважения покидающему пост политику, что может намекать на начало «заморозков по ту сторону океана».