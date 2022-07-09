Петиция о легализации однополых браков на Украине набрала 25 тысяч голосов, и теперь президент Украины Владимир Зеленский обязан ее рассмотреть. Петиция была размещена на сайте украинского президента, и для того, чтоб она набрала необходимое для ее рассмотрения количество голосов, понадобилось чуть более месяца.

Иван Шилов ИА REGNUM Легализация однополых браков

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие критически оценили данную петицию.

«Наверное, одно из требований для вступления в ЕС», — отреагировал Василий Ш.

«Это европейские стандарты, поэтому важно для Украины именно в такие сложные времена», — с сарказмом добавила Anastasia K.

«Прекрасно понимают, что когда смахнут нынешнюю власть, потом такой закон не провернуть», — предположил Игорь В.

«Конечно, это очень актуально и все остальные проблемы решены, заняться больше нечем», — пишет Валерия.

«Ну правильно, ВСУ ведь надо знать, за что они умирают», — прокомментировал Nimerovsky.

«Это одно из условий военной помощи. Сатанистам плевать на войну. Главное — продвигать свои ценности», — считает один из участников обсуждения.

«Позорище», — прокомментировал Сергей С.

«Что в головах у людей?» — задалась вопросом Ираида.

«Вот и воюют наши солдатики дорогие, чтобы Россия была защищена, в том числе и от этой заразы», — пишет Алла.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Погремушка

«А что, во время военных действий это самый насущный вопрос?» — задалась вопросом Nata.

«Как быстро они интегрируются в европейскую жизнь! Только опять не тем местом!» — отреагировала Елена.

«У них дом горит, а они дурью маются! Сильно им это поможет, когда наши дойдут до Киева? Что-то мне подсказывает, что всё-таки дойдут. Выгребную яму чистить надо до конца, а то долго ещё вонять будет», — написала Наталия.

«Один шаг к вступлению в Евросоюз сделан», — иронизирует Зифа А.

«Ну а что, цэ (это — М. Р.) Европа. Мы им тут про ценности славянского народа, а они-то… радужные», — написала Яна.

«Чем нюхачу (Зеленскому — М. Р.) ещё заниматься? О войне думать не надо, о ней в центрах думают за него… Целыми днями свободный…» — пишет Лариса.

«Да… Просто нет слов! Не думала, что там всё настолько запущено! Украинцы прям днище за днищем пробивают! Украина катится туда, куда ее направил Запад», — комментирует Галина.

«Украинцы реально ничего не понимают? Они же православные… что в их головах творится», — подытожил один из участников обсуждения.