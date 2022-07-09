С лидера Лейбористской партии Кира Стармера и его заместителя Анджелы Рейнер сняли обвинения в нарушении коронавирусных ограничений на мероприятии, которое состоялось в апреле 2021 года. По окончании расследования Кир Стармер сделал заявление, в котором рассказал о планах партии на случай проведения всеобщих выборов в ближайшее время.

Оноре Домье. Отдых клоунов. Ок. 1848

«Наша страна застряла в опасной колее. Куда ни посмотришь, везде всё сломано, и ничего не чинится. Люди говорят мне, что когда они смотрят на тех, кто управляет нашей страной, они видят группу людей, совершенно далеких от реальности, чьи слова ничего не значат, кто ставит свои интересы в приоритет. Это не только про Бориса Джонсона. Чувство того, что политика провалилась, пришло не в последние несколько месяцев, оно распространялось на протяжении многих лет. Люди полностью потеряли веру в то, что это можно изменить. Политика может менять жизни, и именно это я планирую делать на посту премьер-министра», — заявил Стармер.

Некоторые пользователи считают, что сейчас лидер оппозиции просто пользуется моментом, когда с него сняли обвинения, а премьер-министр Борис Джонсон «ушел под воду». Среди комментаторов есть те, кто уверен, что Стармер никогда не добился бы успеха, если бы не отставка Джонсона.

«Посмотрите на его самодовольное лицо. Он реально верит в свою популярность. Он даже сейчас не может вести себя с благодарностью и достоинством. Он как радостный школьник, которому только что сказали, что он крутой. Немного благодарности и смирения, тупица», — написал @RickTho85 676 728.

«Давайте немного разберемся. Он не раскрыл ничего о своем плане. Он празднует победы там, где он теряет голоса. Его прогресс практически полностью связан с абсолютным падением Джонсона», — прокомментировал @ReRead2021.

В комментариях отметили, что Стармер ничем не отличается от Джонсона, поэтому он недостоин стать новым премьер-министром Великобритании.

«Я не буду голосовать за лейбористов. Их лидер — лжец с друзьями где-то наверху, которые помогли ему уйти от обвинений», — считает @46Ruthie.

«У меня больше шансов стать папой Римским, чем у Стармера и лейбористов выиграть следующие всеобщие выборы. Ему, как и большинству политиков, нельзя доверять. Никто из этих клоунов в палате общин не достоин голоса!» — написал @ulstershaker.

Либорио Проспери. Лобби Палаты Общин. 1886

Никаких конкретных планов, целей и задач Стармер в своем заявлении не озвучил, ограничившись словами: «Жизненно важно перезапустить экономику, оживить общество, вновь запустить работу общественных служб и дать Британии новое начало».

Ряд комментаторов уверены, что в ближайшее время всеобщие выборы проводить не будут и следующие два года на посту премьер-министра будет новый лидер Консервативной партии, поэтому Стармер со своими непонятными планами может дальше сидеть и ничего не делать.

«К счастью, всеобщие выборы будут в 2024 году, так что Капитан Очевидность может придержать свои планы», — отметил @north_salop.

«Я верю в то, что я в правительстве, поэтому я уже в правительстве?» Стармер себя просто самоидентифицирует как премьер-министра?» — спросил @Heather_Pymar.

Никто из комментаторов так и не понял, о чём конкретно говорил политик, поэтому его попросили объяснить, какие у него планы по решению конкретных проблем, а не всего «кризиса» сразу.

«Раскрой нам секрет. Какие действия будут предприняты по вопросам аренды, энергетических компаний, детей, живущих в нищете? Это будет хорошим началом», — прокомментировал @OldCidger3.

«Какой план? Он постоянно говорит о каком-то плане, но не говорит, что это за план. Он просто сидит и не принимает никаких решений», — прокомментировал @lraler2k.

«Он никогда не делится своим планом. Я вообще не понимаю, чего придерживаются лейбористы, кроме как того, что они не поддерживают женщин», — отметила @APPLECAKE20.

На пресс-конференции после своего выступления лидер лейбористов заявил, что хочет стать премьер-министром для всей страны, и поэтому он не собирается вступать в коалицию с Шотландской национальной партией, которая, по его мнению, хочет развалить Соединенное Королевство.

Читайте подробнее: Сети: Демократия Шотландии стоит бесконечных референдумов

Многие пользователи раскритиковали политика за то, что он так и не понял, что премьер-министр для всех должен поддерживать не только Англию, но и остальные части Великобритании. В комментариях уверены, что с таким походом Стармер станет последним премьер-министров Великобритании, потому что он развалит страну.

«Для какой «страны» у Кира Стармера есть планы? Какой у него план для остальных частей Великобритании? Исходя из того, что он сказал, он ничем не отличается от остальной лондонской «элиты», — считает @AlasdairCraik.

«Демократически избранные представители Шотландии также будут игнорироваться. Кир Стармер делит Великобританию еще до выборов. Он таким образом пытается набрать голоса для шотландской Лейбористской партии? Он же знает, что там сейчас всего один депутат-лейборист?» — поинтересовался @jillparton.