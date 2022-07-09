Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в жесткой форме потребовал от президента Украины Владимира Зеленского объяснений по поводу весеннего инцидента с отказом принять его в Киеве. Об этом пишет Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

В ходе телефонного разговора с Зеленским президент ФРГ потребовал от украинского лидера извинений. Украинский президент, в свою очередь, выразил сожаление из-за отмены визита президента ФРГ в Киев и назвал происшествие «недоразумением», а также предложил Штайнмайеру приехать в украинскую столицу. Однако Штайнмайер прервал попытку главы Украины обсудить дату визита, настояв на выяснении причин первоначального отказа в приеме. Политик назвал случившееся «историческим оскорблением».

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Сообщение Spiegel обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения задались вопросом, почему президент Германии так долго ждал для того, чтоб отреагировать на инцидент. Иные также считают, что Зеленского нужно ставить на место, так как слишком много он себе позволяет.

«С этим клоуном хватит цацкаться!» — отреагировал SmolBattle 1943.

«Все они там крысы, пусть сжирают друг друга», — написал Николай Викторович.

«Маленькие сявки всегда кусачие. Мировое сообщество не знает об этом?» — задалась вопросом Маргарита, характеризуя украинских политиков.

«Они ещё за ливерную колбасу не ответили!» — напомнил один из комментирующих.

«Невежество, хамство, наглость — [это] правительство и дипломатия Украины», — отметила Alina Y.

«Да все они там хороши!» — добавил Leks.

«Украина уже всех достала, даже немцев», — пишет Vladimir F.

«Штайнмайер эстонец что ли? Ему отказали в апреле, а он только сейчас решил выяснить отношения?» — задался вопросом Оl.

Kleinschmidt Франк-Вальтер Штайнмайер

«Вдруг в немчуре проснулась гордость… Не надолго, конечно», — отметил Владимир Владимирович.

«Лучше бы это случилось публично. Тогда было бы более унизительно», — считает Лидия.

«Они это припомнят», — прокомментировал Андрей.

«Чем больше они грызутся между собой, тем лучше нам», — подчеркнул Юрий А.

«Он всё это время думал, что ли, как отреагировать? Сколько времени-то прошло, до него только дошло?» — не понимает Наталья.

«Показали его место», — отреагировал Lil Н.

«Долго же он думал!» — добавила Алла П.

«А вы ему оружие! Он же неадекват», — отреагировала Nadezhda.

«А Штайнмайер когда ответит за обман Януковича?» — задалась в свою очередь вопросом Александра К., напоминая о договоренностях Януковича с оппозицией в ходе майдана 2014 года, одним из гарантов выполнения которых выступил нынешний президент Германии.

«Он бы ещё пару лет потерпел», — с сарказмом добавила Inna A.

«Взаимоотношения Зеленского и его подчинённых с Германией ясно показывают, до какой степени он не соответствует занимаемой должности», — написала Елена С.

«Выбрал время и ударил. Месть — это блюдо, которое подают на стол холодным…» — подытожил Oleg P.