Вчера целый день давал интервью и комментировал трагическую смерть бывшего премьер-министра Японии, видного политического деятеля этой страны Синдзо Абэ.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

С самого начала представители СМИ спрашивали, нет ли в этом покушении политического мотива, не связано ли оно с японо-российскими отношениями. В частности, журналисты интересовались, не является ли убийство местью за высказывания Абэ с косвенной критикой позиции Киева и НАТО за начало вооруженного конфликта на Украине. Напомним слова бывшего премьер-министра журналу «Экономист»:

«До начала спецоперации, когда российские войска только окружали Украину, вероятно, можно было избежать военных действий, если бы президента Украины Владимира Зеленского можно было заставить пообещать, что его страна не будет вступать в НАТО, или заставить предоставить высокую степень автономии двум анклавам на востоке. Я понимаю, что это было трудно сделать…».

Хотя с самого начала было очевидно, что никакого политического заговора по устранению Абэ не было, а стрелок действовал самостоятельно. Как потом выяснилось, бывший матрос «сил самообороны» мстил Абэ как причастному к некой религиозной организации, из-за которой его семья понесла большие убытки. Название организации не разглашается. Но известно, что Абэ был «духовным отцом» крупной общенациональной правонационалистической организации «Ниппон кайги», хотя назвать ее религиозной, видимо, трудно.

Это признание снимало политическую подоплеку содеянного, исключало версию о том, что убийца действовал по наущению сил, которым Абэ мешал.

Тем не менее сторонники теории заговора обнаружились и в нашей стране. С удивлением прочитал высказывания первого зампреда комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергея Каргинова, который, не имея каких-либо доказательств и подтверждений, заявил:

«Это, конечно же, страшнейший теракт, который нанесен в том числе и по российско-японским отношениям… Не все так просто, и корни кроются не в японских проблемах, а кроются далеко за рубежом».

ldpr.ru Сергей Каргинов

Депутат утверждает, что «Абэ придерживался позиции дружеских, соседских отношений с Россией, это для нас было очень важно… Каким-то силам, видимо, сейчас интересно уничтожать всех людей, кто каким-то образом мог выражать другую точку зрения на территориях стран, особенно близлежащих, граничащих с территорией России». Намекая на то, что причины и корни убийства ведут куда-то глубоко, Каргинов резюмирует:

«Подождем, конечно же, расследования, что смогут выяснить японские спецслужбы, хотя уверен уже сегодня на 100%, что правду они нам не скажут».

В телеграммах соболезнования российских руководителей отмечается, что Абэ был «выдающимся государственным деятелем, который много сделал для развития отношений двух стран». Учитывая, что по нашей традиции об усопших — или хорошо, или ничего, с этим можно согласиться. Однако, как уже отмечал, это не распространяется на крупных политических деятелей, деяния которых затрагивали судьбы миллионов людей.

Я, например, в отличие от тех, кто называет Абэ «другом России», не могу считать, что он бескорыстно строил свою политику на российском направлении. Да Абэ этого и не скрывал. Во время своих 27 встреч и конфиденциальных бесед с президентом РФ Владимиром Путиным неизменно центральным вопросом обсуждения был изобретенный в Японии и США и не существующий в СССР, затем в России так называемый «территориальный вопрос», а именно — незаконные претензии японского правительства на русские Курильские острова. И тут, что бы ни писали его российские апологеты о склонности Абэ к компромиссам, он был тверд и принципиален. Не секрет и то, что именно на получение Курильских островов были направлены инициативы Абэ по расширению экономического сотрудничества с нашей страной. Которые, кстати, так и не получили широкого воплощения. И отнюдь не по причине Ковид-19, как некоторые утверждают. Просто сменившие Абэ на посту премьер-министра деятели не захотели реализовывать его «план из восьми пунктов».

В Японии Абэ считали «ястребом» в политике, который напористо настаивал на отказе от конституционного запрета на обладание современными армией и флотом, требовал увеличения бюджетных ассигнований на содержание воссозданных вопреки Конституции вооруженных сил Японии, оснащение их новейшим вооружением. Он выступал за всемерное укрепление открыто направленного против России и Китая японо-американского военного союза, ратовал за размещение в Японии американского ядерного оружия, за сотрудничество с НАТО.

И ещё. Будучи «доном» правящей Либерально-демократической партии, главой крупнейшей парламентской фракции в этой партии, Абэ ничего не сделал для того, чтобы остановить поток бездумных «адских» санкций Японии с целью обескровить Россию и, воспользовавшись ее ослаблением, все же добиться своих целей относительно российских земель.

Поэтому оценка погибшего Абэ-сан должна быть взвешенной и сдержанно достойной. Как, например, соболезнование президента Белоруссии Александра Лукашенко:

«От имени белорусского народа и себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью известного политического деятеля и многолетнего руководителя правительства Японии господина Синдзо Абэ, который во время выступления в городе Нара стал жертвой нападения убийцы. Белоруссия решительно осуждает любые формы экстремизма, терроризма и призывает к сдержанности всех участников политического процесса».