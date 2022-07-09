Заявление официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой о том, что Россия примет жёсткие меры в отношении Литвы и Евросоюза, если они не найдут решение вопроса о транзите в Калининградскую область в ближайшее время, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 9 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

«Взяли да поехали! Чего там ждать-то?» — пишет Олег Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что Литве и её хозяевам следовало бы поторопиться с решением данного вопроса, потому что нервы России уже на пределе.

«А сколько ещё они хотят, чтобы мы ждали? Так-то времени немного, пусть отменяют всё!» — призывает Дамир С.

Некоторые комментаторы удивляются, что российское руководство вообще предоставляет Литве время на снятие блокады с Калининградской области.

«Уже три недели эта вшивая Литва не пойми что себе возомнила. Пора уже на место поставить!» — указывает Светлана С.

«Да неужели Литве (Литве, блин!) нельзя перекрыть дыхалку? Ну не верю просто! Пора уже активные действия в её сторону проявлять, они только силу понимают», — поделился своим мнением Александр Л.

Часть людей считает недостойным попытаться наладить отношения с Литвой, которая перешла все разумные границы и теперь проводит агрессивную политику в отношении Российской Федерации.

«Зачем мы с ними разговариваем? Кто они к чёртовой матери такие, чтобы мы их слушали? Если решили нам блокаду устроить, то надо эту блокаду вывернуть наизнанку, чтобы сама Литва оказалась заблокирована», — призывает Алексей К.

Франсиско Гойя. Шабаш ведьм (фрагмент). 1823

Ряд пользователей указывает на то, что ждать решения от Литвы нет никакого смысла — пора дать Европе серьёзный ответ на её агрессивные действия.

«Зачем ждать? Пора уже отвечать! Надо думать о людях в Калининграде, а не в Литве», — считает Светлана А.

«Сколько можно с ними сюсюкаться? Пора бы уже ответ нормальный кинуть. Все рамки уже переходить начали», — заметил Ириночка Е.

«Не надо ждать! Кто они такие? Уверены, что Россия не ответит? Они дышать должны через раз, пока им не разрешат», — указывает Рушания Л.

«Нечего ждать! Перекрыть Литве всё! Абсолютно всё! Хотят самостоятельности — велком к Америке под крыло. Пусть почувствуют разницу, с кем стране хорошо. С Россией-матушкой, которая в любое время и поможет, и покормит, и поймёт, или с гламурным заокеанским балаболом и шайкой разбойников из Евросоюза», — написал Димка Н.

Нашлись и те, кто призвали российское руководство действовать более решительно и перестать заботиться о европейцах в ущерб народу России.

«На бронепоезде или броневиках ехать надо. И не пикнут эти прибалты наглые. Совсем берега попутали. Зачем ждать-предупреждать? Надо действовать! Один раз по башке дать, чтобы запомнили на всю жизнь», — советует Татьяна Ф.

«Одна калибровка по принятию решения мгновенно ускорит процесс!» — уверен Иосиф Д.

Напомним, 8 июля официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила журналистам о том, что Россия примет жёсткие меры в отношении Литвы и Евросоюза, если они не найдут решение вопроса о транзите в Калининградскую область в ближайшее время.